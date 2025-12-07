Madagascar: La participation des jeunes au coeur du débat national

La tournée dans les universités se poursuit afin d'inciter les jeunes à s'engager dans le développement du pays et de leur offrir une plateforme pour s'exprimer. Après les universités d'Antananarivo, Toliara et Toamasina, c'était au tour des étudiants de l'Université catholique de Madagascar (UCM) de participer à cette initiative.

Jeudi, une conférence-débat intitulée « Parlons du développement » a été organisée à Ambatoroka, au sein de cette université. « L'objectif de cette initiative est d'offrir aux jeunes une plateforme pour partager leurs idées et échanger avec des spécialistes. Elle leur permet de découvrir différentes manières de contribuer au développement du pays. Aujourd'hui, nous avons constaté que de nombreux étudiants sont porteurs d'idées et souhaitent activement faire progresser Madagascar », souligne Andrianarison Volampanasina, étudiante à l'UCM.

Lanto Ratsida, président de l'Observatoire de la Jeunesse, a souligné que ce type d'événement est essentiel pour permettre aux jeunes d'exprimer leurs opinions. Selon lui, le terme « progrès » doit être compris comme quelque chose qui améliore la vie des individus et qui est accepté par tous : par exemple, lorsqu'une personne est malade, elle reçoit des soins appropriés. C'est ce type de voie qui doit être transmis aux jeunes.

L'événement a été réalisé en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), la Banque mondiale et des experts de divers secteurs, et a réuni des représentants des étudiants de l'établissement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn