Madagascar: Rugby À XV - Top 12 - L'UAS Cheminot défie le Cosfa

Le stade Makis Andohatapenaka s'apprête à vivre une matinée animée ce, à l'occasion de l'ouverture de la quatrième journée du XXL Energy Top 12. À partir de 11 heures, le Cosfa vise un succès large face à l'UAS Cheminot afin d'améliorer un goal-average décisif dans la lutte pour le haut du classement.

Troisième du classement provisoire avec 14 points et un goal-average de +76, le Cosfa n'a plus de temps à perdre. L'équipe militaire, victorieuse mais laborieuse la semaine dernière contre l'US Ankadifotsy sans bonus offensif, doit désormais frapper fort pour recoller au duo de tête.

Le CEA (15 points, +78) et le FTM (15 points, +43) restent à portée, mais la moindre contre-performance pourrait coûter cher.

L'entraîneur du Cosfa, Coach Razily - de son vrai nom Noé Mboazafy Rakotoarivelo - est clair sur les ambitions de son équipe. « Nous tâcherons de marquer beaucoup dimanche pour améliorer notre différence de buts. Le match de dimanche dernier a été très difficile. Certains joueurs vont revenir et je pense que nous gagnerons avec la manière », confie-t-il.

Le Cosfa veut retrouver son impact offensif et son efficacité dans les zones de marque, un domaine qui lui a manqué face à l'US Ankadifotsy dimanche.

Les Cheminots en mission survie

De son côté, l'UAS Cheminot arrive dans une posture délicate. Dernière du classement avec un seul point et un goal-average lourdement négatif (-62), le club des Besetroka sait parfaitement qu'il joue contre un adversaire supérieur dans tous les domaines. Les confrontations récentes ne plaident pas en sa faveur : défaite 6-64 lors du Top 20, puis 7-26 au Top 12 en juin dernier.

Pourtant, malgré l'écart apparent, le coach Jean de Dieu Rakotonirina, dit Deka, refuse de baisser les bras. « Ce sera un match difficile. Mais nous sommes prêts à relever le défi », affirme-t-il, conscient que son équipe devra avant tout limiter la casse avant d'espérer surprendre.

Les Cheminots tenteront de jouer avec courage et discipline pour éviter de subir une nouvelle déroute face aux militaires.

Entre ambition offensive pour les uns et mission survie pour les autres, ce duel promet d'imposer un combat physique. Le Cosfa vise le large, l'UASC espère relever la tête : le verdict tombera dimanche.