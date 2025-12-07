Madagascar: PFL - Les quatre finalistes D2 accèdent en D1 élite

Enfin la rentrée. Confirmé, seize clubs seront en lice au championnat de Madagascar D1 élite ou la Pure Play Football League pour la saison 2025/26.

Les quatre équipes qualifiées cette semaine à la Poule des As du championnat national D2, prévue du 10 au 14 décembre à Ambohidratrimo, accèderont toutes à la division majeure, en l'occurrence Cospn d'Analamanga et Antimo Record d'Atsimo-Andrefana, les deux mieux classées au site de Toliara, ainsi que TGBC d'Atsinanana et Clinique Zanatany du Sofia au site d'Ambohidratrimo.

Aucune reléguée, les douze équipes en lice à la précédente saison sont toutes maintenues, à savoir le club champion en titre, Elgeco Plus, Disciples FC Vakinankaratra champion en 2024, Fosa Juniors FC du Boeny sacré en 2023, CFFA d'Andoharanofotsy en 2022, Cosfa, AS Fanalamanga, Ajesaia, Mama FC, FC Rouge, AS Sainte-Anne, Uscafoot, Mama FC et Tsaramandroso FC.

Deux matchs d'ouverture marqueront le coup d'envoi de la saison, programmés le dimanche 21 décembre au stade Barea à Mahamasina. La phase de poule reprendra en début de l'année 2026 après la trêve des fêtes de fin d'année. « Au cas où un ou deux équipes en D2 national se désistent, des matches de barrages entre les clubs relégués lors de la saison 2023-24 seront organisés », a soufflé un responsable au sein de la fédération. La formule des précédentes éditions sera également maintenue. Les seize équipes seront réparties en deux conférences, Nord et Sud, et les quatre mieux classées de chaque poule se qualifieront en quarts de finale.