Madagascar: Ouvrage - « AZA MIOVA » - Un recueil de foi voit le jour

Le recueil « AZA MIOVA » vient de paraître le 04 décembre sous la plume de Lolona Randriamampianina. Ce petit livre de poche rassemble 59 poèmes répartis sur 68 pages, tous portés par les attributs les plus éclatants de Dieu : l'Amour qui embrase, la Grâce qui libère et la Puissance créatrice.

Chaque texte s'adresse au coeur du lecteur comme une main tendue, cherchant à réveiller et à affermir une foi inébranlable. L'ouvrage ne se présente pas seulement comme un recueil littéraire, mais comme un compagnon spirituel que l'on emporte partout, une étincelle d'espérance à portée de main.

Cette parution s'inscrit dans le cadre du projet « Amboara fanorenana » initié par l'autrice. Il s'agit du deuxième titre publié dans ce cadre, après « Miorena » en 2022. La démarche vise à produire des ouvrages poétiques autour de la foi et de la construction personnelle.

Le lancement de cette édition limitée comporte également une dimension solidaire. Les cinquante premiers exemplaires seront offerts à l'église FJKM Betsizaraina Finoana, et les bénéfices des ventes serviront à financer ses travaux de construction. L'achat du livre est donc présenté comme une participation au chantier de l'église.

Lolona Randriamampianina, de son nom civil Harivololona Randriamampianina, écrit depuis 1984. Elle a déjà publié quatre recueils: Ifaliana en 2010, Fitia en 2011, Miorena en 2022 et Aza miova en décembre 2025. Les quatre livres publiés jusqu'ici sont tous des recueils de poèmes. Ils forment un ensemble cohérent où le verbe poétique devient un chemin de confiance, d'espérance et de fidélité.