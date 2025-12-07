Madagascar: Vohibato - Un soi-disant 'faiseur de foudre' brûlé vif

Un inconnu qui s'était présenté comme « faiseur de foudre » dans le district de Vohibato, endeuillé par la mort de dix villageois foudroyés, a été lynché et brûlé vif.

La justice populaire a frappé une nouvelle fois dans le district de Vohibato, région Matsiatra Ambony. Jeudi, un homme d'une quarantaine d'années, présenté comme originaire d'une ethnie dont l'identité exacte reste inconnue, a été lynché puis brûlé vif par la foule à Ambatomitsivalana, dans le fokontany Soaiombonana.

Selon les témoignages recueillis, il s'était rendu dans le village pour vendre des « oeufs de foudre » et prétendait pouvoir provoquer la chute de la foudre. Ces déclarations ont attisé la colère d'habitants déjà bouleversés par une série de drames récents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Depuis un mois, les autorités recensent dix morts et vingt-quatre blessés dans plusieurs communes du district -- Mahaditra, Alakamisy Itenina, Vinanitelo et Mahasoabe -- toutes victimes de chutes de foudre. Une partie de la population interprète encore ces phénomènes naturels comme des actes occultes. Malgré les campagnes de sensibilisation menées pour rappeler leur origine météorologique, la peur et la suspicion persistent. Dans ce climat tendu, toute personne soupçonnée de « maîtriser » ou de « vendre » la foudre peut devenir la cible d'une vindicte populaire.

Origine

Le drame révèle la persistance de croyances profondes dans certaines zones rurales. La foudre, qui a frappé à plusieurs reprises ces dernières semaines, est perçue non seulement comme une force naturelle, mais aussi comme une arme que des individus seraient capables de manipuler. L'homme accusé d'être un « faiseur de foudre » a ainsi payé de sa vie la peur collective et la recherche d'un responsable face à ces catastrophes.

La Police nationale a été saisie de l'affaire et mène les investigations. Les autorités assurent que la situation de l'ordre public est désormais calme, tout en restant vigilantes face au risque de nouvelles violences.

Les habitants attendent des explications claires sur l'origine des chutes de foudre et sur les moyens de s'en protéger. En attendant, la frontière entre phénomène naturel et croyance mystique demeure fragile, et la justice populaire continue de s'imposer comme une réponse brutale aux angoisses collectives.