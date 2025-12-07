Depuis le vendredi 5 décembre 2025, et ce, jusqu'au samedi 6 décembre 2025, Bouna était au rythme du Festival des Arts et Cultures du Bounkani (FESTIBO), une mini-édition spéciale qui, malgré son format resserré, n'a rien perdu de son souffle, de son intensité ni de sa vocation première.

Celle de célébrer l'identité culturelle du Bounkani et rassembler ses populations autour de valeurs partagées. Durant quelques jours, la ville de Bouna a ainsi accueilli une pluralité d'activités destinées à rapprocher les habitants de leur patrimoine et des acteurs culturels.

Le festival a offert un véritable parcours d'immersion. À Vonkoro, un circuit touristique a permis de revisiter les sites naturels et historiques de la région. Une randonnée en pleine nature, suivie d'un déjeuner champêtre, a constitué un moment de convivialité, tandis qu'un tournoi de maracana organisé de nuit a rassemblé toutes les générations autour du sport et de la camaraderie.

Une marche pour la paix et l'unité

Porté par le Conseil régional du Bounkani présidé par Philippe Hien, appuyé par l'ONG Étoile du Bounkani et plusieurs partenaires institutionnels, le FESTIBO s'affirme année après année comme un outil fédérateur. L'édition 2025 particulièrement mis l'accent sur la cohésion sociale, un enjeu crucial à l'approche des législatives du 27 décembre 2025, période souvent sensible.

La marche sportive organisée sous le thème « Forces de défense et de sécurité ensemble avec les populations pour la paix et la cohésion sociale dans le Bounkani » a constitué un moment d'union fort. Présidée par le préfet Yacouba Doumbia, elle a mobilisé une foule nombreuse autour d'un message clair : le Bounkani demeure un territoire d'unité, de paix et d'espoir.

Comme à chaque édition, la nuit du Maracana a illuminé le festival. Dans une ambiance festive, jeunes et adultes se sont retrouvés pour partager un moment de sport, de détente et de cohésion.

Réflexion et transmission : un volet scientifique enrichi

Moment fort du festival, le Forum des rythmes du Bounkani - Chants et Danses Traditionnels a sublimé l'identité culturelle régionale. Les troupes invitées, dont le groupe « Yaka-Yaka » de Carmarasso et les ensembles Kroubi de Ouattarasso et de Camarasso, ainsi que bien d'autres groupes ont offert des prestations puissantes. Révélant la richesse des sonorités ancestrales et des mouvements chargés d'histoire. Ce forum a rappelé combien ces traditions demeurent un espace essentiel de transmission, d'unité et de fierté.

Le samedi 6 décembre 2025, le FESTIBO Mini a franchi un nouveau palier avec un atelier scientifique de formation au siège de l'ONG Étoile du Bounkani. Cette session, animée par Bamba Sidik, chorégraphe et professeur à l'INSAAC, était dédiée aux techniques d'encadrement artistique et de chorégraphie. Trois axes majeurs ont structuré les travaux. Il s'est agi du costume, essentiel pour l'identité visuelle et la compréhension scénique ; des accessoires, qui donnent sens et cohérence dramatique à la prestation ; de la structure des danses, garante d'une mise en scène harmonieuse et professionnelle.

Cette formation visait à renforcer les compétences des responsables de troupes et contribué à hisser encore plus haut le niveau des prestations artistiques régionales.

La mini-édition du FESTIBO 2025 s'est achevée en beauté le samedi 6 décembre par un concert géant au complexe sportif de Bouna, réunissant artistes, habitants et visiteurs dans une ambiance de célébration collective.