Cote d'Ivoire: Compétitivité et résilience des Pme - Le Pnud apporte un appui de 5 milliards de Fcfa

Le Mouvement des petites et moyennes entreprises (Mpme) et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) ont signé le 3 décembre 2025, à Abidjan, un protocole d'accord visant à renforcer durablement la compétitivité, la résilience et l'impact des Pme ivoiriennes.

Cinq milliards de Fcfa à déployer sur cinq ans ! C'est l'enveloppe que le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) vient de mobiliser pour soutenir les Pme ivoiriennes, afin de renforcer leur compétitivité, leur résilience et leur impact sur l'économie nationale.

Cette démarche d'assistance a été matérialisée par la signature d'un protocole d'accord le 3 décembre 2025, à l'hôtel Pullman d'Abidjan, entre l'organisme multilatéral de développement et le Mouvement des petites et moyennes entreprises (Mpme), principale faîtière des Pme en Côte d'Ivoire.

Cet accompagnement représente un engagement financier et technique majeur en faveur de la transformation structurelle des Pme en Côte d'Ivoire. Il intervient dans un contexte marqué par des difficultés de structuration, de conformité, de compétitivité, d'accès aux marchés et aux financements, sans compter les défis climatiques qui s'exacerbent.

La présidente du Mpme, Patricia Zoundi Yao, a salué « un partenariat structurant, qui place réellement les Pme au coeur du développement économique et social du pays ». Et d'ajouter : « Nous appelons l'ensemble des institutions publiques, les partenaires techniques et financiers ainsi que les collectivités territoriales à se joindre à cette dynamique pour faire des Pme ivoiriennes de véritables moteurs d'une croissance inclusive et durable. »

La représentante résidente du Pnud, Blerta Cela, a, pour sa part, rappelé l'importance d'« un tissu de Pme solides pour atteindre les priorités nationales de développement durable ».

L'accord vise, in fine, à accompagner l'émergence de Pme ivoiriennes plus compétitives, plus formelles, plus connectées, plus vertes et plus inclusives. Il prévoit notamment la création de communautés de pratique dans plusieurs régions ; la production de données pour appuyer le plaidoyer en faveur des Pme ; le renforcement des capacités techniques, managériales et digitales ; l'appui à l'accès aux opportunités et aux financements ; ainsi que l'intégration des Pme dans les dynamiques de Rse (Responsabilité sociétale des entreprises), d'économie verte et d'adaptation climatique.

La cérémonie a vu la participation de plusieurs partenaires institutionnels, dont le Gude-Pme (Guichet unique de développement des Pme), le Ccesp (Comité de concertation État-Secteur privé) et l'Entraide universitaire mondiale du Canada (Eumc), aux côtés d'acteurs du secteur privé, de la société civile et de l'écosystème entrepreneurial.