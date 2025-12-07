Cote d'Ivoire: Mobile Money - Un tournant majeur pour la digitalisation financière au pays

6 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Moov Africa Côte d'Ivoire a procédé, le 5 décembre 2025, au lancement officiel de sa nouvelle application mobile Moov Money ainsi que de la carte Moov Money Mastercard. La cérémonie, organisée à l'Espace Latrille Event à Abidjan-Cocody, a été l'occasion pour la direction générale de présenter la vision numérique de l'entreprise et d'exposer ses ambitions dans le domaine de l'inclusion financière.

Dans son allocution, le Directeur général a rappelé que cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer l'écosystème technologique national. Selon lui, l'entreprise souhaite contribuer activement à la transformation numérique du pays en développant des infrastructures robustes et des services adaptés aux besoins des populations. Il a souligné qu'une part importante des investissements annuels est consacrée au développement du réseau, permettant aujourd'hui une couverture 3G et 4G supérieure à 96 % de la population, soutenue par un déploiement étendu de fibre optique et d'un câble sous-marin.

Le Directeur général a également évoqué l'importance stratégique de Moov Money dans la digitalisation des services financiers. Cette filiale, au coeur des projets de transformation du groupe, vise à démocratiser l'accès aux paiements, aux transferts et à diverses solutions financières.

Le lancement de l'application Moov Money et de la carte Mastercard s'inscrit dans cette logique. La première propose une interface modernisée conçue pour faciliter les opérations quotidiennes, tandis que la seconde, disponible en version physique et virtuelle, résulte d'une collaboration avec Mastercard et GTBank.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de ces innovations, le dirigeant a insisté sur les actions menées pour réduire la fracture numérique, notamment à travers la formation de milliers de jeunes aux métiers du digital et de l'intelligence artificielle. Il a également mentionné les programmes d'accompagnement destinés aux étudiants et entrepreneurs, incluant des concours et un appui technique pour soutenir la créativité locale.

Pour la direction générale, ces initiatives traduisent une volonté affirmée : faire de la Côte d'Ivoire un acteur majeur de l'économie numérique africaine. Le lancement de Moov Money et de ses nouveaux outils constitue, selon lui, une étape décisive dans cette trajectoire.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.