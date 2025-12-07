Cote d'Ivoire: Mobile Money - Un tournant majeur pour la digitalisation financière au pays

Moov Africa Côte d'Ivoire a procédé, le 5 décembre 2025, au lancement officiel de sa nouvelle application mobile Moov Money ainsi que de la carte Moov Money Mastercard. La cérémonie, organisée à l'Espace Latrille Event à Abidjan-Cocody, a été l'occasion pour la direction générale de présenter la vision numérique de l'entreprise et d'exposer ses ambitions dans le domaine de l'inclusion financière.

Dans son allocution, le Directeur général a rappelé que cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer l'écosystème technologique national. Selon lui, l'entreprise souhaite contribuer activement à la transformation numérique du pays en développant des infrastructures robustes et des services adaptés aux besoins des populations. Il a souligné qu'une part importante des investissements annuels est consacrée au développement du réseau, permettant aujourd'hui une couverture 3G et 4G supérieure à 96 % de la population, soutenue par un déploiement étendu de fibre optique et d'un câble sous-marin.

Le Directeur général a également évoqué l'importance stratégique de Moov Money dans la digitalisation des services financiers. Cette filiale, au coeur des projets de transformation du groupe, vise à démocratiser l'accès aux paiements, aux transferts et à diverses solutions financières.

Le lancement de l'application Moov Money et de la carte Mastercard s'inscrit dans cette logique. La première propose une interface modernisée conçue pour faciliter les opérations quotidiennes, tandis que la seconde, disponible en version physique et virtuelle, résulte d'une collaboration avec Mastercard et GTBank.

Au-delà de ces innovations, le dirigeant a insisté sur les actions menées pour réduire la fracture numérique, notamment à travers la formation de milliers de jeunes aux métiers du digital et de l'intelligence artificielle. Il a également mentionné les programmes d'accompagnement destinés aux étudiants et entrepreneurs, incluant des concours et un appui technique pour soutenir la créativité locale.

Pour la direction générale, ces initiatives traduisent une volonté affirmée : faire de la Côte d'Ivoire un acteur majeur de l'économie numérique africaine. Le lancement de Moov Money et de ses nouveaux outils constitue, selon lui, une étape décisive dans cette trajectoire.