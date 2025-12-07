Cote d'Ivoire: Jeunesse et autonomisation - Impact'Lab ouvre son green digital center

Le consortium Impact'Lab, actif depuis cinq ans dans le domaine de l'employabilité et de la formation digitale, a officiellement ouvert le 4 décembre 2025, à Abidjan-Attoban, les portes de son tout premier Green digital center. Il s'agit d'un centre d'incubation et d'un laboratoire d'innovation sociale dédié au développement des compétences des jeunes et des femmes.

La poignée de privilégiés présents à ce lancement a pu découvrir les espaces et commodités dont s'est doté le centre pour réussir sa mission : accompagner les jeunes dans le développement de leurs projets et favoriser leur insertion socioprofessionnelle.

À en croire Assandé Ochou, directeur exécutif d'Impact'Lab, ce centre d'incubation propose à la fois des formations et un encadrement d'experts issus de domaines d'activités divers. Autant d'arguments qui favorisent l'éclosion des entrepreneurs, le déploiement de solutions créatives, mais aussi la mobilisation de fonds auprès des partenaires.

M. Assandé a fait savoir qu'en cinq années, plus de 1 500 jeunes ont été insérés dans le tissu socioprofessionnel et plus de 600 millions de Fcfa ont été levés pour le financement des startups. À l'avenir, le centre ambitionne de se déployer à travers le pays.

La directrice de la Transformation digitale de l'administration, Karen Diallo, a transmis les encouragements du ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, pour cette initiative.