L'Université de Bondoukou a lancé, le jeudi 4 décembre 2025, à l'amphithéâtre 500 places, un colloque international consacré à la question de l'employabilité dans les filières des Sciences humaines et sociales (SHS).

À l'initiative de l'UFR des Sciences humaines et sociales, un forum international se tient autour du thème : « Sciences humaines et sociales et employabilité : crise ou opportunités insoupçonnées ? ». L'événement réunit, en présentiel et en distanciel, enseignants-chercheurs, experts, praticiens, responsables institutionnels, ONG, associations, doctorants et étudiants en Master.

L'objectif de ces assises est de mener une réflexion collective sur les défis contemporains de la professionnalisation et de l'insertion professionnelle dans les SHS.

À l'ouverture de la rencontre, Constant Loan, secrétaire général 2 de la préfecture de Bondoukou, a salué la pertinence d'un thème qui, selon lui, ouvre « un champ de réflexion d'une grande actualité ». Il a invité les participants à dépasser les perceptions traditionnelles et à comprendre comment les crises -- économiques, sociales, éducatives ou territoriales -- peuvent aussi devenir des moments de réinvention et d'innovation. Selon lui, les conclusions du colloque permettront d'orienter les politiques publiques, de repenser les dispositifs de formation et d'offrir aux jeunes « des perspectives d'employabilité adaptées aux réalités ».

De son côté, le professeur Karamoko Tiéba, doyen de l'UFR SHS, a rappelé que la perception d'une supposée crise de l'employabilité dans ces disciplines repose sur « des stéréotypes persistants », tels que l'idée selon laquelle les SHS n'offriraient que des débouchés limités ou exclusivement tournés vers l'enseignement. Il a souligné que les SHS sont pourtant au coeur des dynamiques sociales ivoiriennes.

S'appuyant sur des données du patronat ivoirien, il a relevé que les compétences les plus recherchées par les entreprises sont l'esprit critique, la communication, l'analyse systémique et la gestion des interactions sociales -- autant de compétences développées par les formations en SHS.

« Les travaux de ce colloque devront nous permettre de dresser une cartographie scientifique des débouchés réels, d'analyser les besoins émergents en compétences sociales, culturelles et cognitives, et de formuler des recommandations pertinentes à destination des décideurs », a-t-il indiqué. Il a ajouté que les SHS, par leur capacité à lire et comprendre le monde social, jouent un rôle essentiel dans l'employabilité des jeunes.

Le président de l'Université de Bondoukou, le professeur Ouattara Djakalia, a pour sa part souligné que les recommandations issues de ces travaux contribueront à l'ambition de l'institution : « oeuvrer efficacement à l'insertion professionnelle des apprenants ».

Les travaux du colloque s'articulent autour de plusieurs axes : transformation des systèmes éducatifs, formation en SHS et marché du travail ; politiques publiques et employabilité ; inégalités sociales, perception des SHS et invisibilité des niches d'emploi ; technologies numériques et emploi ; initiatives locales et régionales pour l'insertion professionnelle des diplômés.

Jusqu'au samedi 6 décembre 2025, les participants prendront part à des communications scientifiques, des panels et des échanges de haut niveau. Les actes du colloque seront publiés après évaluation par le comité scientifique afin d'assurer la diffusion et la valorisation des résultats.