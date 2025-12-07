Afrique de l'Ouest: Réaction de la CEDEAO à une tentative de putsch au Bénin

Dakar — La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a exprimé dimanche sa "consternation" après des informations faisant état d'une tentative de coup d'État militaire en République du Bénin, disant condamner fermement une action anticonstitutionnelle".

"La CEDEAO condamne fermement cette action anticonstitutionnelle qui constitue une subversion de la volonté du peuple béninois", peut-on lire dans son communiqué reçu, dimanche, à l'APS

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest appelle au "respect strict de la Constitution", saluant les efforts du gouvernement béninois et de l'armée républicaine pour "maîtriser la situation".

Elle avertit par ailleurs que "les auteurs du complot seront tenus pour responsables de toute perte en vies humaines ou dégâts matériels liés à leur action".

L'organisme sous régional a aussi réaffirmé son soutien au gouvernement et au peuple béninois, allant jusqu'à envisager "l'usage de la force régionale en attente pour défendre la Constitution et l'intégrité territoriale du pays".