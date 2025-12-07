Sénégal: Tour cycliste - Le coordonateur tire un bilan 'satisfaisant' d'une compétition qui 'améliore l'attractivité' de la Casamance

Ziguinchor — Le coordonnateur du Tour international de cyclisme de la Casamance, Ibrahima Diassy, a dressé un bilan "globalement positif " de la cinquième édition de cette compétition qui a réuni 73 coureurs de cinq nationalités différentes, contre 43 participants l'année précédente.

"Il y a une progression remarquable qui témoigne de l'attractivité grandissante d'un événement conçu pour promouvoir la destination Casamance, le sport, ainsi qu'un message de paix et de cohésion sociale qui est le thème retenu cette année", a déclaré M. Diassy.

Il faisait le bilan de la cinquième édition du Tour international de cyclisme de la Casamance dont il est le principal initiateur.

"La Casamance n'est plus celle d'il y a 20 ou 30 ans. Il y a la paix en Casamance", a affirmé Ibrahima Diassy.

Le coordonnateur a toutefois insisté sur "la persistance de difficultés financières malgré les démarches engagées depuis juin auprès des autorités".

"Nous sommes des jeunes du Sénégal. Toute initiative d'intérêt national devrait bénéficier d'une attention réelle", a-t-il estimé.

Le Français Roger Stéphane a salué "potentiel énorme" du Tour, appelant les pouvoirs publics à renforcer leur soutien afin de mettre en valeur une région dotée d'atouts touristiques et sportifs considérables.

Le cycliste suisse Marcus Brunner, invité cette année, a relevé la qualité de la sécurité routière, de l'accueil et des infrastructures locales.

Il a exprimé sa volonté de revenir "avec toute [son] équipe" en 2026 et de promouvoir davantage la Casamance en Suisse.

Représentant le gouverneur de Ziguinchor, Ibrahima Diba, directeur régional de la Jeunesse, du Sport et de la Culture, a salué une initiative qui contribue au marketing territorial de la Casamance, en reliant les régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor.

Il a assuré de la disponibilité et de l'accompagnement du ministère, estimant que le Tour mérite d'être inscrit dans l'agenda sportif régional.

Le Tour a démarré le 2 décembre à Bignona avec une boucle de 98 km (Bignona-Blouf). La deuxième étape, longue de 105 km, a relié Tobor à Sédhiou le 3 décembre.

Le 4 décembre, les cyclistes ont parcouru 90 km entre Samine et Kolda, avant une quatrième étape Samine-Ziguinchor le 5 décembre, clôturée au rond-point Jean-Paul II de Ziguinchor après 86 km.

Cette cinquième édition du Tour international de cyclisme de la Casamance est organisée sur le thème : "Paix et cohésion sociale, moteur de développement pour la relance des activités socio-économiques de la Casamance".