Sénégal: Des acteurs touristiques appellent à des 'mesures urgentes' pour améliorer la destination Casamance

Cap Skirring — Le Collectif des acteurs touristiques de la destination Casamance a lancé dimanche à Cap Skkrring, dans le département d'Oussouye (Ziguinchor, sud), un appel aux autorités pour résoudre les problèmes d'accessibilité qui "freinent le développement touristique de la région".

"Sur le plan terrestre, les axes Cap Skirring-Ziguinchor, Oussouye-Elinkine et Bignona-Diouloulou restent très dégradés, obligeant parfois les populations locales à rebrousser chemin pour éviter les accidents. Quant à la desserte maritime, elle repose sur un seul bateau souvent immobilisé ", a déploré le porte-parole du collectif, Doudou Tamba lors d'un point de presse.

"Les liaisons aériennes ont chuté de plus de 60 % en dix ans et le billet Dakar-Cap Skirring dépasse souvent 120 000 francs CFA. La piste de l'aéroport, jugée trop courte, limite l'accueil des avions moyen-porteurs", a-t-il déploré.

Le collectif préconise l'ajout "d'au moins un avion dédié aux liaisons domestiques et le développement de liaisons combinées avec des hubs internationaux, notamment via un prolongement du vol Bruxelles-Dakar vers Cap Skirring".

Le responsable du Collectif des acteurs touristiques de la destination Casamance a également plaidé pour l'allongement de la piste de l'aéroport de 500 mètres et la réhabilitation "urgente" des axes routiers stratégiques, en lien avec les projets régionaux reliant Banjul et Bissau.

Doudou Tamba a estimé que "la Casamance reste un des principaux atouts touristiques du Sénégal grâce à la richesse de son patrimoine naturel, culturel et humain, mais son plein développement est freiné par des contraintes logistiques persistantes".