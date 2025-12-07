Sénégal: Ziguinchor - Un leader religieux préconise 'une mobilisation collective' pour préserver la stabilité

Ziguinchor — Le président de la Fédération des associations religieuses et des communautés en Casamance, Chérif Cheikh Boun Chamsidine Aidara, a appelé à "une mobilisation collective" pour préserver la paix et la stabilité du Sénégal.

Face à la montée des tensions, de la délinquance, des violences et des dérives liées aux réseaux sociaux, "une mobilisation collective" est nécessaire pour préserver la paix et la stabilité du pays, a-t-il déclaré.

Chérif Cheikh Boun Chamsidine Aidara intervenait lors d'un atelier régional consacré au vivre-ensemble et aux valeurs partagées, samedi, à Ziguinchor.

Il a rappelé que la Fédération qu'il dirige oeuvre pour la cohésion sociale, la médiation, la conciliation, le dialogue intra-religieux, interreligieux et islamo-chrétien.

Sur ce plan, "la Casamance demeure un modèle de cohabitation, de tolérance et de solidarité entre communautés musulmanes, chrétiennes et traditionnelles, un patrimoine social et spirituel qui doit être préservé et renforcé", a-t-il dit en présence d'autorités administratives et d'élus territoriaux de la région.

Depuis sa création, le 3 mars 2025, la Fédération des associations religieuses et des communautés en Casamance a effectué plusieurs visites de courtoisie auprès des autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières afin de solliciter conseils et prières, a indiqué Chérif Cheikh Boun Chamsidine Aidara.

Elle mène également une "campagne permanente" de sensibilisation à travers les régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Saint-Louis et Kaolack.

"Le vivre-ensemble, c'est accepter l'autre, promouvoir le respect, le pardon et le partage", a-t-il insisté.

En avril 2025, la Fédération avait été désignée facilitateur et médiateur au sein du comité régional de développement (CRD) de Ziguinchor.

Elle a ensuite participé au dialogue national sur le système politique, tenu du 28 mai au 4 juin 2025, ainsi qu'aux assises nationales des "daaras" en août dernier.

À l'initiative de de la présidence de la République, selon son président, elle a également pris part à un atelier national sur le discours religieux et son rôle dans la consolidation de la citoyenneté, le 24 octobre 2025.

La Fédération des associations religieuses et des communautés en Casamance a en outre participé, le 3 décembre dernier, à un panel régional sur le numérique, dans le cadre de la campagne contre les violences faites aux femmes et aux filles.