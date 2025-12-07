Sénégal: Un islamologue sénégalais distingué pour ses recherches sur l'autorité religieuse musulmane

Dakar — Le chercheur et islamologue sénégalais Oustaz Babacar Niang a remporté le premier prix de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains pour son ouvrage intitulé "L'Imamat des Croyants : fondation et prolongement".

La distinction lui a été remise samedi à Fès (Maroc), à l'occasion de la septième session annuelle ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation, a indiqué à l'APS une source proche du lauréat.

Cette session, qui s'est tenue du 4 au 6 décembre, a rassemblé les présidents et membres des sections de la Fondation issus de 48 pays africains, dont le Sénégal.

Petit-fils du Cheikh El Hadji Ibrahima Niass, figure majeure de l'islam et de la confrérie tidiane -- dont le fondateur est enterré à Fès -- le professeur Niang a été récompensé dans la catégorie des recherches portant sur les constantes religieuses communes, précise-t-on.