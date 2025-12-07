Sénégal: Un islamologue sénégalais distingué pour ses recherches sur l'autorité religieuse musulmane

7 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chercheur et islamologue sénégalais Oustaz Babacar Niang a remporté le premier prix de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains pour son ouvrage intitulé "L'Imamat des Croyants : fondation et prolongement".

La distinction lui a été remise samedi à Fès (Maroc), à l'occasion de la septième session annuelle ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation, a indiqué à l'APS une source proche du lauréat.

Cette session, qui s'est tenue du 4 au 6 décembre, a rassemblé les présidents et membres des sections de la Fondation issus de 48 pays africains, dont le Sénégal.

Petit-fils du Cheikh El Hadji Ibrahima Niass, figure majeure de l'islam et de la confrérie tidiane -- dont le fondateur est enterré à Fès -- le professeur Niang a été récompensé dans la catégorie des recherches portant sur les constantes religieuses communes, précise-t-on.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.