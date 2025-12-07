Cote d'Ivoire: Législatives à Tafiré - Union sacrée autour de Tiémoko Meyliet Koné le 27 décembre

La journée du samedi 6 décembre 2025 restera comme un moment d'intense ferveur dans le Hambol, où la politique a semblé s'effacer pour laisser place à une rare communion spirituelle.

À la mairie de Tafiré, l'annonce de la candidature du Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, s'est transformée en véritable cérémonie d'adhésion populaire et religieuse. Les imams de Tafiré, Badikaha et Niédiékaha ont, unanimement, apposé leur bénédiction à celui qu'ils considèrent comme un repère, un guide et un protecteur.

Dès l'arrivée de la délégation du RHDP - conduite par le suppléant Karim Ouattara et le directeur de campagne, le maire Charles Sanga - l'atmosphère était empreinte de solennité. Dans la salle comble, un sentiment partagé dominait : la candidature de « TMK » dépasse la simple démarche électorale. Elle apparaît pour beaucoup comme la réponse à un appel longtemps exprimé par les communautés du Hambol.

Première voix à s'élever, celle de Sanogo Abou, porte-parole de la grande mosquée As-Salam, a cristallisé les attentes : « C'est un voeu cher aux imams et aux populations qui se réalise aujourd'hui. Nous avons prié pour que notre papa, frère et fils accepte de porter notre voix. Il nous a entendus. »

Mais c'est l'intervention du 2e imam adjoint qui a marqué les esprits, en comparant le Vice-Président à un « éléphant devant lequel on avance sans peur ». Une métaphore puissante, traduisant la confiance absolue placée en Tiémoko Meyliet Koné, perçu comme un rempart et une source de force pour la région.

À son tour, l'imam Touré Soufiana de Badikaha a rappelé la constance des populations envers leurs autorités : « Ce que disent nos responsables, c'est ce qu'ils font. » L'imam Ibrahim Ouattara de Niédiékaha a ensuite conduit une séance de prières intenses pour sceller cette alliance spirituelle autour du candidat.

La délégation des cadres - parmi lesquels Moussa Diarra, Ousmane Coulibaly et Mme Minafou Koné - a tenu à dissiper toute controverse. « Qu'un Vice-Président soit candidat n'a rien de rabaissant. Au contraire, cela renforce sa légitimité dans sa région et à l'échelle nationale », a martelé Moussa Diarra.

Avant cette grande cérémonie, la délégation a rendu une visite républicaine au Sous-préfet Brou Marcel N'Depo, qui a garanti un cadre sécuritaire optimal pour le scrutin.

Entre bénédictions religieuses, mobilisation politique et adhésion populaire, Tafiré, Badikaha et Niédiékaha semblent déjà avoir scellé leur choix. Le 27 décembre 2025 ne s'annonce pas comme une élection classique, mais comme une confirmation, un plébiscite en faveur de Tiémoko Meyliet Koné.