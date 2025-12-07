Cote d'Ivoire: Abobo en liesse - Le Rhdp célèbre la victoire d'Alassane Ouattara

Démonstration de force populaire du Rhdp. Le samedi 6 décembre 2025, restera gravé comme un moment fort de ferveur populaire. À la place ADO, au rond-point d'Abobo, une foule impressionnante composée de militants et de sympathisants venus de divers horizons, s'est mobilisée pour célébrer la victoire du candidat Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025.

Cette cérémonie a réuni plusieurs cadres de cette formation politique, à savoir le vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné ; le Premier ministre, Robert Beugré Mambé ; le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo ; la présidente du Sénat, Kandia Camara ; les ministres d'État, des membres du gouvernement et bien d'autres.

Dans une ambiance festive, chants, danses et slogans ont rythmé cette fête de la victoire, symbole de la communion entre les militants et les sympathisants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Bien plus qu'une simple célébration, ce rassemblement s'est imposé comme une véritable démonstration de force politique.

La marée humaine observée à Abobo témoigne de l'adhésion massive des populations à la vision du Président Alassane Ouattara, porteur d'un projet de développement axé sur la paix, la stabilité et le progrès économique.

Pour les responsables et militants du Rhdp, cette mobilisation exceptionnelle confirme que le parti présidentiel demeure solidement enraciné dans le coeur des Ivoiriens, notamment dans la commune d'Abobo.

Cette forte mobilisation populaire apparaît également comme un signal fort à l'orée de la campagne des élections législatives de 2025. « Voir autant de compatriotes réunis pour réaffirmer leur engagement constitue une motivation supplémentaire pour les défis à venir », confient plusieurs cadres du parti.

Le Rhdp entend capitaliser sur cette dynamique pour consolider sa majorité et poursuivre son action en faveur d'une Côte d'Ivoire unie, moderne et prospère.

Dans les rangs des militants, un message s'impose : le Rhdp se veut le parti du peuple et de l'action, celui qui transforme les promesses en réalisations concrètes.

« Merci Abobo. Merci la Côte d'Ivoire. La victoire est en marche ! », un slogan repris en choeur, comme un engagement renouvelé pour l'avenir.