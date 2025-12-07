Cote d'Ivoire: Abobo en liesse - Le Rhdp célèbre la victoire d'Alassane Ouattara

6 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Démonstration de force populaire du Rhdp. Le samedi 6 décembre 2025, restera gravé comme un moment fort de ferveur populaire. À la place ADO, au rond-point d'Abobo, une foule impressionnante composée de militants et de sympathisants venus de divers horizons, s'est mobilisée pour célébrer la victoire du candidat Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025.

Cette cérémonie a réuni plusieurs cadres de cette formation politique, à savoir le vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné ; le Premier ministre, Robert Beugré Mambé ; le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo ; la présidente du Sénat, Kandia Camara ; les ministres d'État, des membres du gouvernement et bien d'autres.

Dans une ambiance festive, chants, danses et slogans ont rythmé cette fête de la victoire, symbole de la communion entre les militants et les sympathisants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp). Bien plus qu'une simple célébration, ce rassemblement s'est imposé comme une véritable démonstration de force politique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La marée humaine observée à Abobo témoigne de l'adhésion massive des populations à la vision du Président Alassane Ouattara, porteur d'un projet de développement axé sur la paix, la stabilité et le progrès économique.

Pour les responsables et militants du Rhdp, cette mobilisation exceptionnelle confirme que le parti présidentiel demeure solidement enraciné dans le coeur des Ivoiriens, notamment dans la commune d'Abobo.

Cette forte mobilisation populaire apparaît également comme un signal fort à l'orée de la campagne des élections législatives de 2025. « Voir autant de compatriotes réunis pour réaffirmer leur engagement constitue une motivation supplémentaire pour les défis à venir », confient plusieurs cadres du parti.

Le Rhdp entend capitaliser sur cette dynamique pour consolider sa majorité et poursuivre son action en faveur d'une Côte d'Ivoire unie, moderne et prospère.

Dans les rangs des militants, un message s'impose : le Rhdp se veut le parti du peuple et de l'action, celui qui transforme les promesses en réalisations concrètes.

« Merci Abobo. Merci la Côte d'Ivoire. La victoire est en marche ! », un slogan repris en choeur, comme un engagement renouvelé pour l'avenir.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.