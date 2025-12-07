Cote d'Ivoire: Mandat parlementaire 2021-2025 - Le député Émile Guiriéoulou livre un bilan franc et assumé

Quatre ans d'action parlementaire, entre engagement territorial, leadership climatique et regard critique sur les institutions.

Émile Kohou Guiriéoulou, député de la commune de Guiglo et président de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement (Crste), a animé le 6 décembre 2025, une conférence de presse à Abidjan. Objectif : présenter le bilan de son mandat parlementaire 2021-2025.

De retour à l'Assemblée nationale après plus de dix ans d'absence, l'élu a affirmé avoir conduit un mandat structuré autour de trois piliers majeurs : un travail législatif rigoureux, une diplomatie parlementaire axée sur le climat et un engagement constant auprès des populations de Guiglo.

Au cours de la législature, l'Assemblée nationale a examiné 168 lois couvrant des domaines clés tels que l'environnement, le numérique, l'urbanisme et la gouvernance publique.

À la tête de la Crste durant toute la mandature, Émile Kohou Guiriéoulou a piloté l'examen de quinze projets de loi structurants, dont les Codes de l'Environnement, de l'Eau, de l'Urbanisme et du Foncier urbain, ainsi que des textes sur les startups numériques et la lutte contre les changements climatiques.

Il a également déposé deux propositions de loi majeures, relatives à la réforme du foncier rural et à la moralisation de la vie politique, qui n'ont toutefois jamais été inscrites à l'ordre du jour parlementaire.

Reconnaissant les limites du contrôle de l'action gouvernementale, le député a néanmoins cité des interventions notables, notamment l'annulation du projet hôtelier dans la réserve de Dahlia-Fleurs, illustrant le rôle du Parlement dans la défense de l'environnement et de l'intérêt général.

Sur le plan international, le député s'est imposé comme une figure du leadership climatique africain, participant à plusieurs Cop et fondant à Abidjan le Réseau des Parlementaires Africains sur le Changement Climatique, qu'il préside. Cette initiative a renforcé la visibilité de la Côte d'Ivoire dans les débats environnementaux mondiaux.

Sur le terrain, l'élu a multiplié les tournées, les médiations foncières et les actions communautaires. En conclusion, il a annoncé une décision forte : ne pas être candidat aux législatives du 27 décembre 2025, revendiquant un retrait responsable et l'ouverture de l'espace politique à une nouvelle génération.

« La démocratie se renforce aussi par la lucidité et le renouvellement », a-t-il conclu, sous les applaudissements.