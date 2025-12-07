Structuration du parti, mobilisation militante et conquête politique : tels sont les axes majeurs confiés à Serge Koffi, nouveau secrétaire général du Rpp, installé le samedi 6 décembre 2025, à Cocody, sous le regard du président Tiémoko Doumbia.

Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (Rpp) a officiellement tourné une page de son histoire le 6 décembre 2025, à l'occasion de la cérémonie de passation de charges du secrétaire général, tenue au siège du parti à Cocody-Riviera Cité Allabra.

Placée sous la présidence de Tiémoko Doumbia, président du Rpp, la cérémonie a marqué l'entrée en fonction de Serge Koffi, nouveau secrétaire général, succédant à Messé Méité, jusque-là secrétaire général par intérim.

Dans une atmosphère empreinte de recueillement, le président du parti a ouvert la cérémonie par un hommage appuyé à feu Irié Bi Zamblé, ancien secrétaire général décédé, saluant un militant dévoué « qui a servi le Rpp avec honneur ».

Pour Tiémoko Doumbia, cette transition symbolise « le début d'une ère nouvelle » pour la formation politique.

Face aux militants et à la presse, le président du Rpp a confié à Serge Koffi une mission claire, résumée en trois verbes : structurer, mobiliser et conquérir. L'objectif affiché est ambitieux : couvrir les 79 départements du pays, renforcer la base militante et hisser le Rpp parmi les cinq premiers partis politiques de Côte d'Ivoire, par l'organisation, la discipline et l'action concrète.

Dans son premier discours officiel, le nouveau secrétaire général a rendu un hommage solennel à son prédécesseur disparu avant de dévoiler une vision stratégique articulée autour de quatre axes majeurs : l'implantation nationale, l'autonomie financière, la formation des militants et la modernisation de la communication.

Se voulant un dirigeant de terrain, Serge Koffi a promis une gouvernance fondée sur la proximité, la transparence et l'innovation.

Prenant la parole, Messé Méité a dressé un bilan positif de son intérim et souhaité plein succès à son successeur. Pour les militants, cette cérémonie apparaît comme un moment de cohésion et de relance, confirmant la volonté du parti de s'imposer comme une opposition crédible et structurée sur l'échiquier politique national.