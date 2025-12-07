Afrique de l'Ouest: Mission diplomatique à Ouagadougou - Le dialogue entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso reprend

Sur les instructions du Président de la République, Alassane Ouattara, une délégation conduite par Adama Dosso, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de l'Intégration africaine, a effectué une visite de travail au Burkina Faso le 6 décembre 2025, dans le cadre de la relance du dialogue bilatéral entre les deux pays.

Au cours de son séjour, selon le communiqué produit par le service de communication du ministère délégué, le ministre délégué Adama Dosso a été reçu par Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Les deux personnalités ont livré une déclaration conjointe à l'issue de leur rencontre.

Le ministre délégué ivoirien a rappelé que cette démarche répond aux orientations du Chef de l'État, Alassane Ouattara, visant à rétablir un climat de confiance, à lever les incompréhensions et à renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.

Il a souligné que les deux peuples sont liés par des relations historiques et des attaches sociologiques profondes. Ce socle ne peut être altéré. « Les moments d'incompréhension ne remettent pas en cause la fraternité entre nos nations », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le ministre burkinabè a salué la qualité des échanges et affirmé : « Le Burkina Faso demeure ouvert. Nous avons engagé un dialogue en vérité et en sincérité. Il est essentiel de rassurer nos populations et de consolider la confiance. »

À en croire la note d'information, les entretiens ont porté sur la normalisation progressive des relations diplomatiques, la coopération sécuritaire, la mobilité et les questions transfrontalières, la stabilité régionale et la solidarité entre peuples voisins.

À travers ces sujets portés sur la table des échanges, les deux pays ont réaffirmé leur volonté commune d'oeuvrer à un dialogue constructif, fondé sur le respect mutuel, l'intérêt partagé et l'héritage de fraternité qui unit leurs populations.