Sénégal: Réformes contrats miniers et pétroliers - Un officiel explique le sens de l'engagement des pouvoirs publics

Dakar — La révision des codes minier, pétrolier et gazier est "un choix politique majeur" par lequel l'Etat du Sénégal réaffirme son engagement de faire pleinement bénéficier les populations des retombées des ressources naturelles, a soutenu Ousmane Cissé, conseiller technique au ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

"Le Sénégal est riche de ses ressources naturelles, mais cette richesse n'a de sens que si elle se traduit en prospérité partagée, en justice sociale et en dignité pour nos citoyens. Trop souvent, les peuples voient leurs ressources exploitées sans bénéficier pleinement des retombées. Nous devons rompre avec cette logique", a dit Ousmane Cissé.

Dans cette perspective, la révision des codes minier, pétrolier et gazier "n'est pas une simple opération technique, c'est un acte de souveraineté, un choix politique majeur qui engage l'avenir de notre nation", a-t-il déclaré.

Il prenait part à un atelier national de contribution de la société civile à la réforme des codes minier, pétrolier et gazier, organisé vendredi à Dakar.

Selon M. Cissé, des consultations avec divers acteurs ont été déjà lancées, afin que la société civile, dans toute sa diversité, puisse apporter sa contribution au processus.

"Votre voix est essentielle pour que les nouveaux codes reflètent non seulement les impératifs économiques et techniques, mais aussi les attentes sociales, environnementales et citoyennes", a-t-il lancé aux responsables de la société civile.

Pour M. Cissé, cette réforme "est l'occasion de réaffirmer que les ressources du sous-sol appartiennent d'abord au peuple sénégalais" et "doivent être exploitées dans l'intérêt national, avec transparence, équité et responsabilité".

"En tant que coalition, en tant que relais et en tant qu'acteurs engagés pour la transparence et la justice sociale, nous avons estimé de notre devoir d'organiser des consultations plus larges, afin que toutes les sensibilités, toutes les expertises, toutes les voix puissent s'exprimer", a pour sa part expliqué Pape Fall, président de l'organisation "Publier ce que vous payez".

Les minier, pétrolier et gazier "doivent refléter la volonté du peuple, répondre aux préoccupations des communautés impactées, des territoires, des collectivités, et intégrer les aspirations légitimes des citoyens", a insisté M. Fall, au nom de la société civile.