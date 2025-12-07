Sénégal: Plus de 6 400 localités non encore électrifiées (officiel)

Dakar — Le gouvernement prévoit de procder à l'électrification de 6 471 localités qui ne sont pas encore prises en compte par les différents programmes exécutés à travers le pays, a assuré le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop lorsqu'il défendait son budget 2026 à l'Assemblée nationale.

"Aujourd'hui, il y a 6 571 localités qui sont dans les programmes exécutés par la SENELEC, l'ASER, le PUMA, le PUDC. Mais il reste 6 471 localités qui ne sont enrôlées par aucun programme", a-t-il dit aux députés qui ont fait part des besoins d'électrification dans leurs différentes localités.

"Les programmes en cours vont prendre fin en 2027, mais le gouvernement a décidé de trouver un autre financement pour enrôler les localités restantes", a rassuré Birame Souleye Dio.

Un audit des différents programmes a révélé qu'il restait près de 12 mille localités non encore électrifiées, a)t-il ajouté.

"Mieux une confrontation avec les résultats de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a fait ressortir des chevauchements dans les interventions", a signalé le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

"Nous avons mis en place une cellule pour la coordination des activités entre PUMA, ASER, PUDC, MCA pour avoir une visibilité et savoir qui fait quoi et dans quelles localités. Et actuellement on a harmonisé de sorte que la SENELEC collabore avec tous les acteurs intervenants dans le secteur", a-t-il assuré.

Evoquant lke principe d'accès universel à l'électricité, le ministre a évoqué les "avancées notables enregistrées depuis l'arrivée du nouveau régime".

Entre 2011 et 2024 le taux d'électrification est passé de 54% à 84 % avec une différentielle de 30% sur onze ans et cela fait 0, 9% par an mais depuis 2024, la SENELEC a fait une mise en service de 370 localités, l'ASER en a fait 243 localités", a-t-il fait valoir.

A l'en croire, le Sénégal a un taux de 84% d'électrification. Thiès est à 88%, Diourbel, 84%, Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor sont respectivement à 70%, 82%, 77%. Fatick, Louga, Matam sont à 59%, 60% et 61%. Les régions de Kaffrine, Sédhiou sont à 42% et 43%. Tambacounda et Kolda sont entre 37% et 33% et Kédougou est à 13%", a détaillé Birame Souleye Diop.