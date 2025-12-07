Sénégal: Podor - Le préfet salue le rôle des 'Blues du Fleuve' dans la promotion culturelle et touristique

7 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Podor — Le festival Les Blues du Fleuve, une initiative de Baaba Maal, lead vocal du groupe Daande Leñol (La voix du peuple en peul) lancé vendredi, s'impose comme un "levier majeur pour la promotion culturelle, économique et touristique du département de Podor", a indiqué le préfet Amédoune Diop.

"Ce rendez-vous majeur contribue à valoriser les richesses locales et à renforcer le positionnement de Podor comme une destination phare du nord du Sénégal", s'est réjouie l'autorité administrative.

Amédoune Diop a par ailleurs évoqué la nécessité de promouvoir le potentiel culturel, religieux et économique du territoire, invitant les acteurs locaux à travers des initiatives de ce genre, à redoubler d'efforts pour en renforcer l'attractivité.

"Malgré ses nombreuses potentialités, Podor traverse une période délicate et nécessite davantage de visibilité pour mieux valoriser ses atouts", a-t-il martelé, notant que des initiatives de ce genre sont des "éléments essentiels de marketing territorial".

