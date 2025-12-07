Sénégal: Un livre explore le 'cheminement' vers l'humain

7 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — L'ouvrage intitulé "De l'Homme à l'humain : un parcours souvent inachevé" du docteur en pharmacie Mame Ibrahima Guèye se veut une réflexion philosophique portant notamment sur la distinction entre la condition biologique de l'homme et l'essence de l'humain.

L'ouvrage, à la fois philosophique et humaniste, se propose d'offrir des clés de compréhension de soi dans un contexte où les valeurs humaines s'effritent et où l'altruisme s'amenuise.

Publié par la maison d'édition Plumement Sénégal, le livre de 162 pages, tente d'explique que l'homme, en tant qu'être biologique, partage avec les autres espèces des fonctions vitales telles que se nourrir, se reproduire et protéger sa descendance, a dit son auteur lors d'une cérémonie de présentation.

Toutefois, souligne-t-il, "cette dimension ne suffit pas à définir pleinement l'humain", lequel se distingue par sa capacité à mobiliser sa "matière grise" pour tendre vers des valeurs et des vertus qui donnent sens à l'existence.

Selon Mame Ibrahima Guéye, cette évolution constitue une "quête permanente", un idéal jamais totalement atteint, d'où l'idée d'un "parcours inachevé" dans le titre du livre.

"Plus l'individu progresse vers cet idéal, plus grandit en lui le désir de devenir véritablement humain", a-t-il affirmé.

Le docteur en pharmacie qui se dit intéressé par mystère de la nature humaine, rappelle que "l'homme demeure l'une des créatures les plus énigmatiques", ajoutant que des interrogations, nourries au fil de son expérience personnelle, ont guidé sa réflexion.

