Afrique: La nouvelle orientation du partenariat entre l'UE et l'UA mise en exergue

L'Union européenne compte imprimer une nouvelle orientation à son partenariat avec l'Union africaine, en vue de prendre davantage en compte des questions telles que l'industrialisation, l'innovation et la création d'emploi, a-t-on appris de l'ambassadeur de l'UE au Sénégal, Jean Marc Pisani.

"L'Europe est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Un tiers du commerce africain se fait avec l'Union européenne et la majorité des exportations africaines vers l'Europe bénéficient de préférences tarifaires. Mais nous voulons aller plus loin", a souligné le diplomate.

"L'objectif aujourd'hui est clair. Il faut que davantage de valeurs soient créées ici, sur le continent africain, pour soutenir l'industrialisation, l'innovation et la création d'emplois", a ajouté Jean Marc Pisani.

Il s'exprimait lors d'un panel sur le thème "25 ans du partenariat UE-UA : bilan et perspectives", dans le cadre des "Vendredi de SupdeCo", une rencontre organisé par l'établissement d'enseignement supérieur dakarois du même nom.

Selon son ambassadeur au Sénégal, la nouvelle orientation que l'UE veut imprimer à ses relations avec l'Union africaine s'inscrit dans le cadre d'une stratégie dénommée "Global Gateway", laquelle "mobilise 150 milliards d'euros" pour des investissements sur l'énergie, les infrastructures et le numérique.

Les secteurs de la santé et l'éducation sont également concernés, "parce qu'il ne s'agit pas simplement d'infrastructures", mais aussi de formation professionnelle, d'emploi et d'innovations, a relevé le diplomate.

Il a souligné que ces projets ne sont pas seulement des chiffres, en ce qu'ils sont pensés pour générer "des opportunités concrètes" au profit des jeunes talents, des chercheurs, des entrepreneurs et autres étudiants.

Selon Jean Marc Pisani, l'Afrique et l'Europe collaborent déjà "étroitement pour renforcer la paix et la sécurité au Sahel, dans le Golfe de Guinée et dans d'autres régions".

Il estime que la sécurité ne se limite pas simplement à la lutte contre des menaces, mais inclut la prévention, l'éducation, le développement et des perspectives pour les jeunes.

"Sur la scène internationale, nos continents défendent ensemble une gouvernance plus juste et plus représentative", a-t-il dit, rappelant l'adhésion de l'Union africaine au G20 et l'évolution de la représentation africaine dans les institutions financières internationales.

"Quand l'Afrique et l'Europe parlent d'une seule voix, elles peuvent faire bouger les lignes", a soutenu l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal.

Jean Marc Pisani a par ailleurs assuré de la volonté de l'Europe d'investir davantage dans la mobilité étudiante, les échanges universitaires, a recherche, les formations professionnelles et le soutien aux PME innovantes.

"Notre partenariat a aussi un visage humain. Il vit grâce à ces échanges entre étudiants, artistes, chercheurs, entrepreneurs, aux liens tissés par les diasporas et aux projets menés dans les campus, dans les laboratoires, dans les entreprises. Ce sont ces liens qui donneront sa force au partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne dans les années à venir", a-t-il indiqué.

Le président-directeur général de SupdeCo, Abdoul Aziz Sy, a de son côté souligné que cette conférence publique est une opportunité pour les étudiants de l'établissement qu'il dirige de mieux s'imprégner des enjeux économiques, diplomatiques, sécuritaires et intellectuels sur le continent africain.

Il a fait observer que trois axes majeurs du partenariat UE-UA peuvent bénéficier aux étudiant, citant la mobilité, dans les deux sens, les questions entrepreneuriales et le volet du numérique, avec l'intelligence artificielle.