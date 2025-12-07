Ile Maurice: Messe en rouge pour honorer les Mam San Baz et journée de générosité

À l'aube, alors que Port-Louis s'éveillait à peine, un flot de fidèles vêtus de rouge a convergé ce dimanche 7 décembre vers l'église Immaculée Conception. Cette couleur vibrante, devenue au fil des années l'emblème du groupe Tonnelle, portait un sens fort : celui de l'amour, de la solidarité et de la dignité rendue aux Mam San Baz, ces femmes qui vivent sans abri et qui sont au centre du combat social de l'organisation.

La messe d'action de grâce, organisée pour les 35 ans du groupe Tonnelle, s'est transformée en un moment profondément humain où volontaires, partenaires, riverains et femmes sans logis ont partagé le même espace, le même silence, les mêmes prières. L'atmosphère était simple mais chargée d'une émotion palpable : celle d'un hommage rendu à celles qui survivent chaque jour dans l'ombre de la ville. Dès les premiers mots de la cérémonie, le ton était donné : cette messe n'était pas qu'une célébration d'anniversaire ; elle était surtout un rappel de la mission fondamentale du groupe Tonnelle : accompagner les personnes sans abri avec constance et humanité. «Donner, c'est notre manière d'être au monde. Pas seulement un geste... une présence», a confié une bénévole émue, saluée par de longs applaudissements.

Diana Flore : «Passer plus de temps, aimer plus fort»

La présidente du groupe Tonnelle, Diana Flore, a pris la parole pour rappeler la raison d'être de ce rassemblement : les Mam San Baz. «On a voulu marquer ces 35 ans par un moment spirituel fort pour dire merci. Merci aux volontaires, aux donateurs et surtout, aux Mam San Baz qui nous donnent une véritable leçon de courage», a-t-elle déclaré. Elle est également revenue sur la journée spéciale qui leur avait été consacrée, organisée en marge de la messe : «Aujourd'hui, on a offert repas, jeux, vêtements. Mais surtout, on a ouvert plus tôt, dès 13 heures, pour passer plus de temps avec elles. Parce que le don, c'est avant tout le temps qu'on accorde, pas seulement ce qu'on offre.»

La célébration a également mis en lumière un partenariat exemplaire : celui qui unit depuis 1997 le groupe Tonnelle et l'association représentée par Arefa Jahangeer. «Cela fait 28 ans que nous travaillons ensemble. On les aide pour aider les démunis. Au début, il y avait 50 personnes accompagnées. Aujourd'hui, il y en a près de 200. La pauvreté grandit, mais notre détermination aussi», a-t-elle rappelé, soulignant la nécessité d'un engagement collectif face à l'exclusion sociale.

Pour le groupe Tonnelle, cette journée n'a pas seulement été festive : elle portait un message. Celui de continuer à voir, à écouter, à tendre la main à celles et ceux que la société oublie. Le rouge porté par l'assemblée disait tout : l'amour des pauvres, la fidélité à la mission et la volonté de transformer chaque geste en acte de grâce