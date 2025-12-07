Ile Maurice: Un salarié sur deux perçoit moins de Rs 25 000 par mois

À la demande des syndicats, qui souhaitent mieux comprendre la répartition des revenus et éclairer les revendications en amont de la réunion du Tripartite Technical Committee, Statistics Mauritius a communiqué les données sur la structure salariale des travailleurs, couvrant à la fois le secteur privé et le secteur public.

Les chiffres révèlent que la majorité des salariés se situe dans les tranches de revenus les plus modestes. Cette année, environ 244 600 personnes perçoivent un salaire mensuel de Rs 25 000 ou moins, dont 215 100 dans le secteur privé, une proportion nettement supérieure à celle observée dans le public.

Parmi elles, 68 000 employés perçoivent entre Rs 16 000 et Rs 18 000, dont 62 700 dans le privé contre 5 300 dans la fonction publique. À cela s'ajoutent 35 700 travailleurs rémunérés jusqu'à Rs 16 000.

Lorsque l'on élargit la fourchette aux revenus allant jusqu'à Rs 50 000, le nombre total de salariés concernés atteint 383 100, dont 293 900 dans le privé et 89 200 dans le public. À l'inverse, seuls 56 600 employés, soit une minorité, déclarent des revenus supérieurs à Rs 50 000, une catégorie où le secteur privé demeure légèrement plus représenté que le public, avec 33 200 salariés contre 23 400.

L'ensemble de ces éléments confirme que les travailleurs aux revenus modestes représentent la majorité de la maind'oeuvre, qu'il s'agisse du privé ou du public. Cette réalité alimente les débats autour de la compensation salariale, particulièrement dans un contexte marqué par une hausse du coût de la vie.

Par ailleurs, à ce propos, Statistics Mauritius indique que le coût du panier de l'Indice des prix à la consommation (CPI) est estimé à Rs 45 000 pour cette année. Cette estimation se base sur les tendances observées lors de l'enquête Budget des Ménages 2023, qui évalue la structure de consommation d'un ménage moyen composé de 3,2 personnes, dont 2,1 actives.