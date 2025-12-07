Ile Maurice: Le nouveau patron des pompiers veut moderniser le métier

Le 10 novembre 2025, Ashok Ramdhean a été officiellement promu Chief Fire Officer (CFO) du Mauritius Fire and Rescue Service (MFRS). À la tête des sapeurs-pompiers, cet officier, fort d'un parcours de 35 ans, ambitionne de moderniser le service pour une raison simple : sauver plus de vies en réduisant les temps d'intervention et en améliorant les standards de sécurité-incendie à l'échelle nationale.

Rien ne prédestinait Ashok Ramdhean à cette carrière de sapeur-pompier. Après ses études secondaires au collège Soondur Munrakhun à Montagne-Longue, il se lance comme camionneur, titulaire d'une driving licence for Heavy Motor Vehicle.«Obtenir ce permis a été le déclic. Je suis tombé sur une annonce stipulant qu'on recrutait des pompiers ayant ce fameux sésame. C'est ainsi que j'ai rejoint le service des pompiers à QuatreBornes, le 10 décembre 1990», raconte-t-il.

Sa carrière décolle rapidement. Confirmé au bout d'un an, il obtient en 1999 le Graduateship of Fire Engineers (GIFE) et devient Station Fire Officer, avant de gravir les échelons : Divisional Fire Officer (DFO), Assistant Chief Fire Officer (2020), Deputy Chief Fire Officer (2024), puis CFO (2025). Titulaire d'un BSc en Occupational Safety and Health Mana- gement, il a officié aux casernes de Quatre-Bornes, Piton, Coromandel et Port-Louis.

Ceux qui ont côtoyé Ashok Ramdhean le décrivent comme un homme droit et intègre. Son expérience sur des interventions à haut risque - incendies de bâtiments historiques, inondations, sauvetages aquatiques et accidents graves - nourrit sa vision : des équipes mieux formées et équipées, avec un commandement aligné sur les meilleures pratiques internationales. Il a d'ailleurs suivi plusieurs formations dans le domaine. Et, son projet est ambitieux. Côté infrastructures, de nouvelles casernes sont prévues à Goodlands, Montagne-Blanche, Jin Fei et Quatre-Bornes, accompagnées d'un réseau de satellite fire stations visant un temps de réponse de cinq minutes.

En matière de capacités, des unités spécialisées seront créées: Prosecution Unit, décontamination, Press Fire Office, et Volunteer Fire Brigade. Sur le plan de la doctrine, le renforcement de l'Education Unit et de la Community Risk Reduction, la révision du Mauritius Fire Code et la refonte des plans de sécurité-incendie sont au programme. Les plans seront validés avant construction via le National Electronic Licensing System, tandis que la Fire Safety Division sera centralisée pour assister le public, tout en déconcentrant certaines opérations pour se rapprocher des usagers.

La santé mentale n'est pas oubliée : des séances de counselling seront assurées par des médecins pour les cadres confrontés au stress post-traumatique. Côté équipements, le MFRS s'équipe d'échelles pivotantes, de pompes à gros débit, de Rescue Vans, de First Response Vehicles, d'un Command and Control Vehicle et de Major Water Tenders, permettant de gérer plusieurs cas simultanément.

Sur le plan ressources humaines, Ashok Ramdhean veut solder les contentieux de promotion : «Certains pompiers attendent depuis des années malgré la réussite aux examens. C'est injuste. Nous travaillons sur un plan pour accélérer les promotions, en attente d'approbation ministérielle.» Il prévoit aussi le recrutement de 60 nouveaux pompiers pour les futures casernes de Goodlands, Montagne-Blanche et Jin Fei.

Désormais, Ashok Ramdhean doit transformer ces projets en réalité pour renforcer la confiance, moderniser le service et tenir la promesse fondamentale du service public : arriver plus vite, intervenir mieux, protéger davantage.