Ile Maurice: Dr Farhad Aumeer - «On m'a dit : 'Vous n'êtes pas légiste, il n'est pas apte que vous participiez aux débats'»

En marge de la réunion parlementaire préparatoire aux débats le lundi 1er decembre, sur le Law Practitioners (Disciplinary Proceedings) Bill, le Dr Farhad Aumeer, député connu pour son franc-parler, affirme avoir été confronté à des pressions de la part du Deputy Prime Minister (DPM), Paul Bérenger, et de l'Attorney General (AG), Gavin Glover, afin de ne pas participer aux débats.

Contacté par téléphone, le député a tenu à clarifier ce qui s'est vraiment passé durant cette réunion. «On m'a dit : "Vous n'êtes pas légiste, il n'est pas apte que vous participiez aux débats." On m'a dit ça clairement. C'est ça qui me dérange. Alors, si je ne suis pas légiste, je ne peux pas parler d'un projet de loi. Mais sur quel projet de loi je dois parler ? Ces propos m'ont atteint négativement. J'avais contacté des légistes réputés pour préparer mon discours et partager mon opinion, seulement pour découvrir que certains estimaient que je n'avais pas les compétences nécessaires», explique-t-il.

Le Dr Aumeer tient aussi à préciser qu'il ne participe pas aux sommets internationaux et n'a jamais été invité à représenter le gouvernement à l'étranger. «Je n'ai jamais, jamais, jamais voyagé au nom du gouvernement ou de l'État ou au nom du Parlement. Il ne me reste que de minables responsabilités. Mes responsabilités semblent limitées, réduites à peu de choses, ce qui me gêne profondément. Il ne s'agit pas d'un problème personnel envers quelqu'un en particulier, j'ai un grand respect pour le Premier ministre et tous mes collègues au sein du Parlement et du Cabinet. Cependant, lorsque je ne suis pas d'accord avec une situation, il est de mon devoir de l'exprimer clairement. Je me considère comme un professionnel accompli, conscient de mes limites et de mes responsabilités», dit-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le député est également très remonté contre ceux qui croient qu'ils ont «le monopole de l'intelligence ou la connaissance. Ceux qui le pensent se trompent. Je n'ai pas participé au projet de vote et je suis parti. Un nouveau projet de loi arrive mardi, et bien qu'on me demande de participer, j'ai des réserves car je n'ai pas d'expertise en sécurité routière.» Il fait ici allusion au Road Traffic (Amendment) Bill qui sera présenté au Parlement le mardi 9 décembre.