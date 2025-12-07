Afrique: U.S.-Africa Business Summit 2026 - Un rendez-vous hors norme

Du 26 au 29 juillet 2026, Maurice accueillera la 18e édition du U.S.-Africa Business Summit, l'un des plus grands rassemblements économiques États-Unis-Afrique jamais organisés à Maurice. Le «kick-off» a été donné dans le village de Britannia, au milieu des champs de canne.

En quatre jours, près de 3 000 décideurs - dont des représentants de plus de 40 pays africains, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des dirigeants de multinationales américaines - convergeront vers Port-Louis.

Le Corporate Council on Africa (CCA), fondé il y a 31 ans, fédère aujourd'hui un réseau incluant des géants comme Google, Coca-Cola, Visa, Chevron, Pfizer, Citi ou encore Standard Bank.

L'édition 2025, tenue en Angola, avait réuni 2 800 participants, 6présidents, 4 Premiers ministres, et généré plus de 4 milliards USD d'accords commerciaux. L'objectif affiché pour Maurice : dépasser ce seuil symbolique.

Les échanges économiques entre Maurice et les États-Unis s'élevaient à 830,4 millions USD en 2024, dont 148 millions USD de surplus américain. À elle seule, l'île a importé 40 cargaisons de coton pour 14 millions USD, tout en visant une montée en gamme via l'énergie, la santé, la finance ou la tech.

Le continent africain, au coeur du sommet, représente 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, 1,7 milliard en 2030, et un marché potentiel estimé à 6,6 trillions USD.

Avec 46 traités de nondouble imposition, un secteur financier parmi les plus sophistiqués de l'hémisphère Sud, et une économie bleue en expansion, Maurice veut transformer cette rencontre en accélérateur stratégique. Objectif final : hisser l'île au rang de hub incontournable pour les flux économiques entre Washington et l'Afrique.