Ile Maurice: À la rencontre de Pradeep et ses pistaches de Tasty Nuts

Dans cette nouvelle émission d'Eski to ti kone, nous partons à la rencontre de Dassoa Beedianand, plus connu sous le nom de Pradeep, un vendeur de pistaches installé au Bazar de Flacq avec son commerce Tasty Nuts. Mais derrière ses pistaches croquantes se cache une histoire de persévérance et de passion.

Pradeep n'a pas commencé sa vie professionnelle dans les pistaches. Pendant 14 ans, il a été chauffeur de bus, un travail qu'il faisait pour faire avancer sa vie. Mais il sentait qu'il voulait autre chose. Alors, il a décidé de changer de voie : «Je me suis lancé dans les pistaches. J'ai commencé à apprendre le métier et aujourd'hui, cela fait presque 27 ans que je travaille dans ce domaine.»

Au fil des années, Pradeep a expérimenté et appris à reconnaître les pistaches de qualité et à les griller, transformant leur couleur et révélant leur goût unique. Dans la vidéo que vous pourrez découvrir sur nos réseaux sociaux, nous vous montrerons comment la couleur des pistaches change pendant la cuisson et tout le processus qui fait de ces pistaches un vrai délice.

Son commerce Tasty Nuts est connu pour sa grande variété de produits : pistaches salées, pistaches frites, pistaches mélangées, pistaches douces, pistaches blanches, pistaches bouillies, tipoi ver, tipoi dou. Plusieurs touristes qui visitent le Bazar de Flacq s'arrêtent d'ailleurs chez lui pour acheter ses pistaches. Certains reviennent même chaque année pour retrouver son goût unique.

Ce travail n'est pas solitaire : c'est une véritable affaire familiale. Sa femme et son fils l'accompagnent dans cette aventure et chacun contribue à faire tourner le commerce. Pour Pradeep, être marchand de pistaches, ce n'est pas seulement vendre un produit : c'est un métier qui nourrit sa famille et demande force et engagement. Il précise également :«Si des jeunes veulent se lancer dans ce métier, il faut être prêt à travailler dur. Ce n'est pas un travail facile, mais c'est un gagne-pain sûr.»

Installé au Bazar de Flacq tous les mercredis et dimanches, Pradeep est devenu une figure locale. Avant de s'y installer, il vendait déjà ses produits dans les villages sur son tricycle, un signe de sa persévérance et de son goût pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand on croque dans ses pistaches, on goûte non seulement leur saveur, mais aussi l'expérience et le dévouement de presque trois décennies de travail. Une belle leçon de courage et de passion qui nous rappelle que derrière chaque produit artisanal, il y a toujours une histoire à découvrir.