Ile Maurice: Le CEO Raoul Gufflet n'est pas suspendu mais pourrait prendre un «governance leave»

Contrairement aux rumeurs qui ont circulé depuis hier sur les réseaux sociaux et sur les ondes d'une radio privée, le CEO de SBM Holdings, Raoul Gufflet (photo) - dont le contrat arrive à échéance en novembre 2027 - n'a pas été suspendu. C'est ce qu'a confirmé le conseil d'administration de SBM Holdings Ltd à l'issue d'une réunion exceptionnelle tenue hier matin, face à l'ampleur prise par ces allégations.

Dans un communiqué publié en milieu de journée, la SBM indique qu'un document anonyme circulant en ligne «allègue la suspension de Mr Raoul Gufflet, Group Chief Executive Officer of SBM Holdings Ltd». Le Board se veut catégorique : «Mr Raoul Gufflet has not been suspended». Il réitère par la même occasion l'engagement de la banque envers la transparence, l'intégrité et les standards les plus élevés en matière de gouvernance.

Si la position officielle écarte toute suspension disciplinaire, des sources concordantes signalent toutefois qu'un governance leave aurait été accordé au Group CEO. Cette disposition, courante dans le secteur bancaire, permet à un dirigeant de se retirer temporairement de ses responsabilités le temps d'une enquête indépendante, sans que cela ne constitue une sanction. Il vise à prévenir tout risque d'influence sur le processus d'audit.

Ce retrait temporaire serait lié à une enquête confiée à la firme EY, chargée d'examiner certaines transactions réalisées par la filiale malgache de la SBM. Le communiqué officiel ne mentionne ni l'enquête ni la nature des allégations, mais les informations recueillies indiquent que celles-ci seraient jugées suffisamment sérieuses pour nécessiter une vérification approfondie.

En attendant les conclusions de l'enquête , le conseil d'administration maintient sa ligne officielle : aucune suspension, mais un contexte de gouvernance sous surveillance. Les prochains jours devraient permettre d'éclairer davantage les enjeux et les implications pour SBM Holdings.