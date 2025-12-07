Sénégal: Dakar Fashion Week - Styles et matières pour sublimer les couleurs africaines

La 24ème édition de la Dakar Fashion Week s'est ouverte à l'ambassade de Türkiye dans un décor vibrant où invités et créateurs ont célébré la mode dans toute son originalité. Une soirée qui a mis en avant la créativité africaine, des boubous modernes aux pièces futuristes.

La chancellerie de l'ambassade de Türkiye a refusé du monde ce jeudi 04 décembre à l'occasion de l'ouverture la 24ème édition de la Dakar Fashion Week. Cet événement majeur de la mode africaine, fondé par Adama Paris, met en lumière la créativité et le savoir-faire des créateurs du continent.

Le grand jardin a été transformé en podium le temps d'une soirée mêlant, couleur et style. Lors de cet évènement inscrit en bonne place dans l'agenda culturel du Sénégal, les invités se sont prêtés au jeu. Car la mode, c'est avant tout joué avec les styles et couleurs. C'est donc avec plein d'audace qu'ils ont débarqué sur le tapis rouge drapés dans de beaux boubous mariant parfaitement modernité et africanité.

Du brocard en passant par le chantoum, la soie, il y en avait pour tous les goûts et toutes les couleurs. Parce que oui, la mode c'est aussi sortir de l'ordinaire et qui mieux que des couleurs pleines d'audace pour faire un look parfait. Et cette soirée a tenu toutes ses promesses aussi bien sur le tapis rouge que sur le podium.

Couleurs et audace

Comme chaque année, le défilé d'ouverture a permis de mettre en relief le savoir-faire des jeunes créateurs. La marque Tetatou fondée par la styliste Fatou G. Ndiaye a ouvert le bal tout en finesse. Son style est un mariage parfait entre la noblesse sénégalaise et la noblesse britannique. Dans son atelier, la broderie à la main et le tayloring se marient tout en harmonie. Des robes portefeuille en passant par le boubou ou encore le costume trois pièces, la styliste a su apporter du neuf aux looks classiques.

L'Atelier Hassana propose quant à elle un style tradimoderne plus axé sur la digitalisation avec des coupes plus modernes et futuristes. A travers sa collection transition, la marque réinvente les classiques comme le pantalon bouffant ou encore la soie avec audace et élégance jouant beaucoup sur la transparence et le recyclage. Une manière de prôner une mode écoresponsable.

D'autres stylistes venus notamment du Bénin et de la Turquie ont également illuminé le podium avec des créations intemporelles.

Un plaidoyer pour les cantines scolaires

Cette Dakar Fashion Week met un accent particulier sur les programmes scolaires et les initiatives en faveur de l'éducation et du développement des jeunes générations. Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre le Programme alimentaire mondial Sénégal (Pam) et l'Agence Turque de Cooperation et de coordination (Tika).

«Nous soutenons depuis 24 éditions des causes et celle-ci nous tient particulièrement à coeur. Cette dimension humaine de la mode est très importante pour moi surtout lorsqu'il s'agit des enfants », a relevé Adama Paris, initiatrice de la Dakar Fashion Week. Cette dernière a aussi tenu à remercier les partenaires tels que l'Ambassade de la Türkiye pour sa confiance.

Nur Sagma, ambassadeur de la Türkiye a remercié Adama Paris pour sa confiance et l'a félicité pour son militantisme en faveur de causes nobles telles que les cantines scolaires. « Je suis fière de promouvoir la culture et l'art sénégalaise puisque la mode est une partie très importante de la culture », a relevé la diplomate.

Amy Sarr Fall, championne de l'alimentation scolaire au Sénégal reconnue pour son engagement aux côtés du Pam a aussi magnifié le travail de l'initiatrice de cette semaine de la mode et son rôle dans cette cause.