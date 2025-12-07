Sénégal: Mariage au pays - Mame Fama Diouf publie un ouvrage pour freiner la hausse des divorces

Mame Fama Diouf, fondatrice de l'École du Mariage et initiatrice des Assises Nationales du mariage, a organisé, vendredi 05 décembre 2025, une cérémonie officielle de dédicace de son ouvrage intitulé « La Sauvegarde et l'Épanouissement du Mariage au Sénégal ». Dans ce livre, elle propose des analyses approfondies, des recommandations concrètes et des pistes d'action réalistes visant à renforcer l'harmonie, la stabilité et la durabilité du couple au sein de notre société.

« Ce livre n'est pas qu'un simple texte écrit, il est né dans la douleur, dans l'observation, dans la responsabilité, mais aussi dans l'espoir. Il est également le fruit des nombreux cas de divorces observés au Sénégal », a confié l'animatrice de l'émission « li ci biir sëy » sur la Rts. A travers cet ouvrage, l'auteure veut offrir un « guide » aux couples pour une vie de famille plus harmonieuse. « Depuis plus de dix ans, j'ai entendu des cris silencieux de couples alors qu'ils auraient pu être sauvés », a expliqué l'initiatrice des assises nationales du mariage. Pour elle, cette oeuvre est « l'aboutissement naturel » de cet évènement organisé en juillet dernier par l'École du Mariage et qui a mobilisé juristes, sociologues, religieux, acteurs culturels, associations, familles et experts autour des enjeux, défis et perspectives du mariage au Sénégal.

Le livre poursuit cette dynamique en proposant des analyses profondes, des recommandations concrètes et des pistes d'action réalistes pour renforcer l'harmonie, la stabilité et la durabilité du couple dans notre société. « Je pense que tout est dans le dialogue. Il y a trop de divorces au Sénégal et il faut qu'on en parle, qu'on trouve des solutions pour une société plus harmonieuse », estime-t-elle tout en remerciant la Rts, sa maison.

« Le Directeur général Pape Alé Niang a tenu à saluer le courage et la vision de Mame Fama Diouf. Elle est une fierté pour la Rts », a transmis le journaliste Khaly Seck au nom de la direction générale. Son confrère Francois Xavier Thiaw a également abondé dans le même sens. Il a d'emblée salué les qualités humaines et professionnelles de l'auteure. « Mame Fama est une personne généreuse qui aime partager. Son livre est le prolongement de ce qu'elle sait faire le mieux : aider les autres », a témoigné le journaliste.

Docteur Rokhaya Diakhaté, Directrice de la Famille et de la Protection des Groupes Vulnérables a magnifié le travail de l'écrivaine. Dans un contexte marqué par les 16 jours d'activisme, Dr Diakhaté souligne que ce livre est une contribution citoyenne, un outil de sensibilisation, un plaidoyer pour des relations saines, respectueuses et équilibrées.