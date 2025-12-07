Sénégal: Sûreté ferroviaire - Cheikh Ibrahima Ndiaye ,DG de la SENTER nommé vice-président de l'Union international des chemins de fer Afrique

La Société Nationale de Gestion du Patrimoine du Train Express régional (SENTER) a pris part au 20e Congrès mondial de la sûreté ferroviaire, organisé par l'Union internationale des chemins de fer (UIC) et le Groupe ONCF, du 02 au 04 décembre.

En marge du congrès, l'Assemblée régionale Afrique de l' l'Union international des chemins de fer (UIC) a renouvelé ses instances de gouvernance. À l'issue de ce processus, Cheikh Ibrahima Ndiaye a été nommé Vice-président de l'Union internationale des chemins de fer - Région Afrique, une distinction saluée par la SENTER comme un levier majeur pour la diplomatie ferroviaire sénégalaise.

« C'est avec honneur, gratitude et un sentiment de haute responsabilité que j'accueille ma nomination en tant que Vice-Président de l'Union internationale des chemins de fer - UIC Région Afrique (...) Ensemble, poursuivons la promotion du transport ferroviaire à l'échelle africaine et mondiale pour répondre aux défis actuels et futurs liés à la mobilité et au développement durable », a déclaré Cheikh Ibrahima Ndiaye, Directeur général de la SENTER.

Placés sous le thème « La sûreté ferroviaire de demain : combiner les personnes et la technologie », les échanges ont permis de dégager une vision partagée : la sûreté ne doit pas être considérée comme une charge, mais comme un investissement stratégique pour la durabilité du secteur. Les débats ont insisté sur la modernisation des systèmes de surveillance, le renforcement des compétences humaines et la mise en place de structures dédiées.

Lors d'un panel consacré aux coopérations et partenariats internationaux, le DG de la SENTER a présenté le modèle de gestion intégrée de la sûreté du TER de Dakar, assuré par la Légion de gendarmerie nationale des transports ferroviaires, un dispositif combinant missions de sûreté et forces de défense, garantissant un continuum de sécurité.

À cette rencontre internationale, le Directeur général de la SENTER, Cheikh Ibrahima Ndiaye, a représenté le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, ainsi que l'ensemble du secteur ferroviaire sénégalais.