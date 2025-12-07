Sénégal: Fatick - Près de 1 500 producteurs aidés à reconstituer leur capital semencier

Foundiougne — Le projet "Gunge Mbay", une initiativfe d'encadrempent des acteurs agricoles, a accompagné pendant trois ans, 1 475 producteurs à reconstituer leur capital semencier en vue de booster leurs cultures dans plusieurs variétés.

"Le projet a mis l'accent sur les grandes culture telles que l'arachide, le mil, le maïs, un peu de sésame et de pomme de terre qui ont fait une percée", a expliqué Mamadou Diop, membre du comité du Fonds national de développement agro-sylvo-pastoral (FNDASP), l'agence d'exécution du projet "Gunge Mbay".

Il prenait part à la réunion de restitution du bilan des projets agricoles financé dans le cadre "Gunge Mbay", organisé par le comité de gestion du FNDASP.

Le projet "Gunge Mbay" est financé par l'Union européenne à travers l'Agence belge de coopération internationale (ENABEL) en soutien à la mise en oeuvre de la Loi d'orientation agrosylvo-pastorale et au projet Agropole Centre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Au moins 50% des producteurs ont augmenté leur rendement par rapport à la moyenne de base grâce au projet", a souligné M. Diop, saluant "ces résultats probants obtenus grâce à un partenariat stratégique et synergique".

Il a également plaidé pour l'élaboration de curriculas de formation sur les métiers de la chaîne de valeur semencière.

Les acteurs des filières ciblées ayant pris part à la rencontre ont exprimé, entre autres besoins, l'acquisition et la diffusion à grande échelle de nouvelles variétés de semences certifiées et l'obtention de matériel de production.

Ce projet intervient dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine pour leur permettre de "mieux jouer leur rôle de contrôle, de supervision, de suivi et d'évaluation en vue de consolider la territorialisation des politiques publiques agricoles".