Sénégal: Seydi Gassama - 'La gestion du foncier doit être respectueuse des droits de tous'

7 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Sédhiou — La gestion du foncier doit être participative et "respectueuse des droits de tous", estime le directeur exécutif de la section sénégalaise de l'ONG Amnesty International, Seydi Gassama.

"La gestion des terres ne peut plus être l'affaire exclusive des élus. Elle doit être participative, transparente et respectueuse des droits de tous", a-t-il déclaré, en appelant les citoyens à la justice en cas de litige, et non à la violence.

S'exprimant lors d'un forum de sensibilisation tenu récemment à Sédhiou sur cette problématique, le directeur exécutif d'Amnesty International a alerté sur la gravité des litiges fonciers, première source de conflits communautaires au Sénégal.

Il a souligné sur la nécessité de former les autorités locales et les communautés au droit foncier, d'appliquer la législation en ma matière tout en soulignant l'importance d'un plan cadastral clair.

Des chefs de village, maires et présidents de commissions domaniales ont pris part à ce forum de sensibilisation sur la gestion équitable et sécurisée du foncier en milieu urbain et rural.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme national de sensibilisation sur l'accès au foncier, visant à prévenir les conflits et à promouvoir une gouvernance foncière inclusive.

En marge du forum, Seydi Gassama a lancé un appel contre la déforestation, dénonçant les coupes abusives de bois et les feux de brousse.

Selon les initiateurs, ce forum marque une étape importante vers une gouvernance foncière apaisée, fondée sur le droit, la concertation et la justice sociale.

Le directeur exécutif d'Amnesty International, Seydi Gassama.

