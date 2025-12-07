Sénégal: Gala de la presse sportive - L'ANPS célèbre les acteurs du sport sénégalais

Dakar — L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) a organisé, samedi, la 19e édition de sa soirée de gala pour célébrer les meilleurs sportifs sénégalais et honorer les doyens de la presse sportive qui ont contribué au rayonnement du sport du pays, au niveau national et international.

Des trophées ont été remis aux meilleurs sportifs de la saison sportive 2024-2025. Cinq catégories ont été primées.

Il s'agit du Prix Abdourahmane Ndiaye "Falang" pour récompenser les meilleurs lutteurs (sans frappe et avec frappe). Ngagne Sène est le lauréat dans la catégorie sans frappe, tandis qu'Émile François Gomis a remporté la catégorie avec frappe.

Le Prix Ibrahima Coulibaly du meilleur footballeur local a été attribué à Issaga Kane (ASC Jaraaf). Le Prix Jules François Bocandé, récompensant le meilleur footballeur évoluant à l'étranger, a été remporté par Édouard Mendy d'Al-Ahli SC en Arabie Saoudite.

La triple sauteuse Saly Sarr a obtenu le Prix Amadou Dia Bâ du meilleur sportif sénégalais.

L'ANPS a également honoré, à cette occasion, le footballeur Kalidou Koulibaly, le directeur général de la Confédération africaine d'athlétisme (CAA), Lamine Faty, ainsi que le promoteur de courses hippiques Omar Bao.

Les doyens de la presse sportive, Mamadou Kassé, Oumar Ba (ancien international de handball), Cheikh Fantamady Keita et Babacar Simon Faye, ont également été célébrés.

Plusieurs légendes du sport sénégalais ont été honorées, parmi lesquelles Bounama Dièye, ancien président de la Fédération sénégalaise de football, et Amadou Diop dit "Boy Bandit", ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Sénégal.

Des Prix de l'excellence ont par ailleurs été décernés à Branco Badio et Jean-Jacques Boissy (baskettball, Adji Ndiaye (football féminin) et Tabara Mbodj (arbitre).

"Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'excellence", a déclaré le président de l'ANPS, Abdoulaye Thiam.

Il n'a pas manqué de remercier le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, le président de la Ligue africaine de basketball, Amadou Gallo Fall, le président d'Africa Aquatics (anciennement Confédération africaine de natation amateur), Mohamed Diop, ainsi que les présidents des Fédérations sénégalaises de football et de basketball, Abdoulaye Fall et Babacar Ndiaye, entre autres.

M. Thiam, également président de l'Association internationale de la presse sportive, zone Afrique, a rendu un hommage aux ainés. "C'est la 19e édition de la soirée de gala de l'ANPS, mais l'association, créée en 1970, fête ses 55 ans. Je remercie nos aînés. Si nous avons cette reconnaissance nationale, continentale et internationale, nous le leurs devons", a-t-il dit.

Pour sa part, le vice-président du CNOSS, El Hadji Moussa Dia, a salué le travail des journalistes sportifs : "Si les fédérations sénégalaises sont aujourd'hui connues dans le monde entier, c'est grâce aux journalistes sportifs. Ils travaillent souvent dans des conditions difficiles. Lorsque la Fédération de judo organise des compétitions entre quatre murs et qu'elle est connue, c'est grâce à eux. Bravo et merci".

Julbert Mbengue, représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports et directeur des Activités physiques et sportives, a félicité l'ANPS pour cette initiative célébrant l'excellence.

"Célébrer l'excellence dans le domaine du sport fait pleinement partie des missions de l'État du Sénégal et du ministère des Sports. C'est pourquoi il est important de souligner que cette activité constitue une contribution de l'ANPS à la mission du service public, qui est de mettre en oeuvre la politique sportive nationale"., a insisté M. Mbengue.

À l'approche de la dernière ligne droite pour la CAN, il a remercié les professionnels de la presse sportive, soulignant que c'est à travers leurs analyses et leurs regards que les Sénégalais vivront et célébreront cette compétition.

Julbert Mbengue a réitéré l'engagement du ministère à accompagner l'ANPS dans "ses nobles missions", notamment celle de développer le sport à travers une communication dynamique et structurante.

La soirée a été clôturée par une prestation musicale de l'artiste Pape Diouf, leader de la Génération consciente, qui a apporté une touche festive à cette célébration de l'excellence sportive nationale.