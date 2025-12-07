Sénégal: Dagana - Deux nouveaux bus pour le transport scolaire

Dagana — Le conseil départemental de Dagana (nord) a réceptionné récemment deux nouveaux bus scolaires destinés à améliorer les conditions de transport des élèves de ce département de la région de Saint-Louis.

Les deux bus ont été obtenus dans le cadre d'un partenariat avec l'Organisation des régions unies de coopération internationale (ORUFOGAR), une organisation de développement régional.

L'attribution des véhicules fait suite à un concours pour lequel le Sénégal avait été retenu avec deux autres pays que sont l'Ukraine et le Maroc.

"Cette dotation s'inscrit dans une stratégie visant à réduire les longues distances que parcourent quotidiennement de nombreux enfants pour se rendre à l'école", a expliqué le président du conseil départemental, Khalifa Ababacar Ndao, lors de la cérémonie de lancement de la phase d'expérimentation.

Selon M. Ndao, certains élèves du département de Dagana marchent quelquefois sur 5 à 7 kilomètres pour se rendre à l'école, sous une chaleur pouvant atteindre 45°C, une situation qui contribue fortement, selon lui, à l'abandon scolaire particulièrement chez les filles.

Les bus réceptionnés font actuellement l'objet d'une phase d'expérimentation dans les communes de Dagana, Richard-Toll, Ross-Béthio et Bokhol.

Un comité de gestion, présidé par le préfet et regroupant l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF), les collectivités locales, les parents d'élèves et des opérateurs privés, a été mis en place pour encadrer l'organisation des trajets, l'entretien, le carburant et la gestion administrative.

Les deux bus ainsi réceptionnés représentent certes une avancée dans la prise en charge de ce problème, mais ils restent toutefois insuffisants au regard du nombre d'élèves concernés, a souligné Khalifa Ababacar Ndao.

Il dit espérer obtenir davantage de véhicules grâce au même partenariat, précisant que l'objectif est de garantir la gratuité du transport scolaire, même si une contribution symbolique pourrait être envisagée en cas d'insuffisance des ressources locales dédiées à ce domaine.

Pour Carles Llorens, secrétaire général de l'ORUFOGAR, "ce partenariat intègre plusieurs autres projets en cours", dont celui portant sur la lutte contre les plantes envahissantes dont le typha.

Il a aussi cité le financement d'actions climatiques et de programmes d'insertion professionnelle permettant aux jeunes de bénéficier de séjours de travail temporaires à l'étranger.