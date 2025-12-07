Sénégal: Budget 2026 - Plus de 200 milliards destinés aux politiques de jeunesse (ministre)

Dakar — Les politiques publiques en faveur des jeunes vont bénéficier d'une enveloppe de d'une enveloppe de 207 milliards de francs CFA dans le budget de l'Etat pour 2026, contre 174 milliards lors de l'exercice précédent, a-t-on appris du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

"En ce qui concerne les politiques en faveur de la jeunesse, [elles vont bénéficier d'une] enveloppe de 207 milliards F CFA [...] dans le budget 2026, contre 174 milliards en 2025", a-t-il déclaré.

Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique va bénéficier à lui seul de 78 milliards de francs CFA, principalement dédiés aux programmes d'insertion et d'accompagnement des jeunes, a précisé Cheikh Diba.

Il intervenait lors de la plénière de l'Assemblée nationale consacrée vendredi à l'examen du projet de budget 2026 du ministère des Sports et de la Jeunesse, arrêté à plus de 39 milliards de francs CFA.

M. Diba a fait état de difficultés liées au non-respect des procédures dans la gestion des Maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, soulignant que ces irrégularités ont généré des contentieux qui empêchent le Trésor public d'honorer certains paiements.

Le ministre des Finances et du Budget a assuré que des démarches sont en cours, en collaboration avec la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), afin de lever les contraintes financières relatives à ce sujet.

Il a ajouté que les arriérés identifiés par l'Inspection générale des finances seront apurés dès la finalisation des travaux menés avec les partenaires concernés.