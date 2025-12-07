Egypte: La presse britannique pas tendre après les propos de Mohamed Salah sur Liverpool

Mohamed Salah s'interroge ouvertement sur son avenir à Liverpool. Au lendemain de ses déclarations le samedi 6 décembre, la presse britannique a été très critique vis à vis de l'international égyptien.

L'entraîneur Arne Slot avait fait le choix de laisser son attaquant vedette sur le banc au coup d'envoi de la rencontre face à Leeds (3-3) pour la troisième fois d'affilée. Une situation « pas acceptable, pas juste », a estimé en zone mixte l'Égyptien, qui n'est pas entré en jeu de la partie.

« J'ai l'impression que le club m'a jeté en pâture », avait déclaré l'ailier droit devant des journalistes. « Je ne suis pas le problème, j'ai fait tellement pour ce club. Je n'ai pas à me battre chaque jour pour ma position, parce que je l'ai méritée », a-t-il aussi déclaré.

Arne Slot soutenu par The Telegraph

En perdition sur le plan sportif, Liverpool doit maintenant faire avec les propos de Mohamed Salah. Dans son viseur ? Son entraîneur Arne Slot.

Au lendemain de ces déclarations, la presse britannique n'a pas mâché ses mots à l'image de The Telegraph qui a choisi un titre sans détour pour résumer son analyse : « Centrée sur lui-même et son ego blessé ». Pour le quotidien britannique, dénoncer son club et son entraîneur à un moment aussi délicat est « extraordinaire ».

« Quant au respect qui, selon Salah, lui fait défaut, il s'agit d'un club qui a renouvelé son contrat cette année (jusqu'en 2027) avec un salaire largement supérieur à celui qu'il avait jamais versé à aucun autre joueur, puis l'a placé sur un trône au milieu d'Anfield avec une couronne sur la tête. On ne voit pas très bien en quoi cela revient à "le jeter sous le bus" », écrit également The Telegraph.

Toujours selon The Telegraph, la prise de parole de Mohamed Salah représente l'une des choses « les plus préjudiciables » qu'il aurait pu faire. Même si The Telegraph reconnaît que Liverpool « doit beaucoup à Salah ». The Telegraph s'appuie sur les performances de Salah (4 buts et 2 passes décisives en 13 matchs de Championnat) pour défendre les choix d'Arne Slot concernant la composition de l'équipe.

« Égoïste » et « irrespectueux »

La BBC a souligné que « si son passage à Liverpool se termine dans une telle animosité, ce seront des adieux bien tristes ». The Athletic parle de l'attitude d'un joueur « égoïste » et « irrespectueux ».

Michael Owen, ancien attaquant des Reds et Ballon d'or 2001, s'est adressé à Mohamed Salah dans un message posté ce dimanche 7 décembre sur son compte X. « Je comprends ce que tu ressens. Tu as porté cette équipe pendant longtemps et tu as remporté tous les titres possibles. Mais c'est un sport collectif et tu ne peux pas dire publiquement ce que tu as dit ». Et d'ajouter : « Tu pars à la CAN dans une semaine. J'espère que tu vas profiter de l'opportunité de représenter ton pays et voir comment les choses évoluent à ton retour », a appuyé Owen, 89 sélections avec les Three Lions et 9e meilleur buteur de l'histoire de Liverpool.