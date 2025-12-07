Addis-Abeba — Le parc national des monts Bale, en Éthiopie, connaît une expansion notable de son activité touristique, portée par une hausse significative du nombre de visiteurs et de ses revenus.

Cette dynamique est largement attribuée aux investissements récents dans les infrastructures et à la reconnaissance internationale accrue du site, désormais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

D'après l'administration du parc, située dans la région d'Oromia, les progrès réalisés dans les projets routiers et les aménagements destinés aux visiteurs -- impulsés par la vision du Premier ministre Abiy Ahmed -- ont joué un rôle déterminant dans cette montée en puissance.

S'étendant sur plus de 2 000 km², le parc constitue un refuge crucial pour une riche biodiversité, notamment plusieurs espèces endémiques.

Il abrite en particulier des animaux menacés comme le nyala des montagnes, le loup d'Éthiopie, le singe de Bale, ainsi qu'une variété d'oiseaux rares, ce qui renforce son attractivité.

Selon son directeur, Shamil Kedir, 3 690 visiteurs nationaux et internationaux ont été enregistrés au premier trimestre de l'exercice fiscal en cours.

Les touristes étrangers représentaient 45 % du total, soit une progression de plus de 17 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Cette fréquentation en hausse a eu des retombées positives tant sur les finances du parc que sur l'économie des communautés locales.

Les associations locales d'écotourisme ont généré environ neuf millions de birrs durant le trimestre, deux millions de plus que l'an passé, tandis que les recettes propres du parc ont atteint 600 000 birrs, soit une augmentation annuelle de 200 000 birrs.

Pour Shamil Kedir, deux facteurs expliquent principalement ce dynamisme : l'inscription du site au patrimoine mondial, accompagnée d'efforts de promotion renforcés, ainsi que le développement continu des infrastructures routières et touristiques mis en oeuvre dans le cadre de la politique du Premier ministre Abiy.

Shibiru, responsable du développement touristique au niveau zonal, a ajouté que les autorités locales cherchent à capitaliser sur cet élan en améliorant et en valorisant davantage les attractions de la région afin d'optimiser les revenus liés au tourisme.

Il souligne que l'orientation donnée par le Premier ministre en faveur du développement de ces destinations joue un rôle structurant pour tout le secteur.

Du côté des acteurs locaux, Mohammed Kedir, qui dirige une association d'écotourisme, explique que la hausse du nombre de visiteurs est cruciale pour leurs moyens de subsistance, les membres de l'association vivant de la location de mules et de services de portage.

Hussein Kemal, guide communautaire, se félicite quant à lui de la stratégie gouvernementale qui permet aux habitants de bénéficier directement de l'essor touristique.

Selon lui, cette approche renforce le sentiment d'appropriation et incite la population à s'impliquer activement dans la préservation du parc.