Ethiopie: Agegnehu Teshager affirme que la Journée des nations renforce l'unité et la cohésion du pays

Addis-Abeba — Le président de la Chambre de la Fédération, Agegnehu Teshager, a affirmé que la Journée des nations, nationalités et peuples d'Éthiopie a créé un environnement favorable au renforcement de l'unité nationale et au rapprochement des différentes communautés du pays.

La ville de Hosana, dans la région d'Éthiopie centrale, accueille un symposium intitulé « Consensus démocratique pour l'unité nationale », en prélude à la 20e célébration officielle prévue demain.

Dans son allocution d'ouverture, Agegnehu a rappelé que cette journée, depuis sa création, offre une plateforme aux peuples d'Éthiopie pour partager leurs valeurs, leurs identités, leurs expériences et leurs traditions culturelles.

Il a souligné qu'elle a joué un rôle essentiel dans la sensibilisation du public et dans la promotion d'une image positive des régions.

Selon lui, depuis les réformes entreprises au niveau national, cette célébration a gagné en ampleur et contribue davantage à encourager l'unité, la solidarité et un esprit de fraternité et de sororité entre les Éthiopiens.

Le Président a également indiqué que l'édition de cette année est particulièrement marquante, car elle intervient après l'achèvement et l'inauguration du Grand Barrage de la Renaissance, ainsi que le lancement de plusieurs grands projets nationaux.

Il a ajouté que ce moment coïncide avec une phase où le pays enregistre des avancées notables en matière de développement.

Enfin, un document portant sur le concept de fédéralisme sera présenté et débattu au cours du symposium, afin de dégager des orientations pour l'avenir.