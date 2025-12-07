Soudan: Le Ministre des AE reçoit le nouveau directeur national de la BAD

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Mohieddin Salem Ahmed, a reçu aujourd'hui dans son bureau M. David Motosti, nouveau directeur national de la Banque africaine de développement, en présence du directeur régional de la Banque pour l'Afrique de l'Est.

Le directeur national a transmis les salutations du président- Directeur exécutif de la Banque au ministre et lui a informé de sa nomination directeur national pour le Soudan. Il a également présenté ses lettres de créance au ministre, exprimant son espoir de soutenir le Soudan dans la phase actuelle et de contribuer à la reconstruction.

Le ministre a accueilli le nouveau directeur national et s'est réjoui de l'accueillir, soulignant l'engagement du ministère des Affaires Etrangères à lui fournir toutes les facilités nécessaires pour assumer sa mission.

Le ministre a informé le directeur national des développements de la situation au Soudan, soulignant les pratiques inhumaines et les atrocités commises par la milice rebelle et ses partisans, notamment les massacres, le nettoyage ethnique, les violences contre les femmes et les enfants, ainsi que la destruction des infrastructures et des biens publics et privés, moyennant de financements étrangers et de mercenaires venus de l'extérieur du Soudan.

Le ministre a fait allusion à I'empiétement de la milice de soutien rapide sur les projets financés par la Banque africaine à Kordofan en particulier et a souhaité que la Banque prenne des initiatives pour soutenir le Soudan en profitant de ses relations avec les institutions économiques régionales et internationales.

Pour sa part, le directeur national a affirmé que la banque finance actuellement (16) projets et que trois autres projets seront approuvés prochainement dans des domaines vitaux tels que l'eau, la santé, l'éducation et la reconstruction.