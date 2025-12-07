Soudan: Note de mission du pays à Genève à la CDH concernant le crime terroriste par la milice dans la ville Kalogi

La mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies à Genève a déposé une note très ferme, dans laquelle elle a diffusé le communiqué publié par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale concernant le massacre odieux perpétré par la milice terroriste, qui a visé une école maternelle dans la ville de Kalogi moyennant de missiles tirés dans un drone.

La milice a ensuite renouvelé son attaque terroriste en visant ceux qui tentaient de secourir les victimes à l'hôpital rural de la ville. Cette agression brutale a causé la mort de 79 civils, dont 43 enfants et 6 femmes, et fait 38 blessés.

Dans sa note, la mission a affirmé que la milice rebelle remplissait tous les critères et les exigences pour être classée et déclarée comme groupe terroriste brutal, et que la communauté internationale ne devait plus tarder à la classer.