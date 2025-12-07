Soudan: Note de mission du pays à Genève à la CDH concernant le crime terroriste par la milice dans la ville Kalogi

7 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La mission permanente du Soudan auprès des Nations Unies à Genève a déposé une note très ferme, dans laquelle elle a diffusé le communiqué publié par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale concernant le massacre odieux perpétré par la milice terroriste, qui a visé une école maternelle dans la ville de Kalogi moyennant de missiles tirés dans un drone.

La milice a ensuite renouvelé son attaque terroriste en visant ceux qui tentaient de secourir les victimes à l'hôpital rural de la ville. Cette agression brutale a causé la mort de 79 civils, dont 43 enfants et 6 femmes, et fait 38 blessés.

Dans sa note, la mission a affirmé que la milice rebelle remplissait tous les critères et les exigences pour être classée et déclarée comme groupe terroriste brutal, et que la communauté internationale ne devait plus tarder à la classer.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.