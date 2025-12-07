Ile Maurice: Le vice-président Hungley salue l'engagement des aînés

La cérémonie de remise de certificats de l'Université du troisième âge s'est tenue lundi 17 novembre à l'Auditorium Octave-Wiehé, à Réduit. L'événement célébrait l'apprentissage tout au long de la vie et l'engagement civique des aînés.

Le vice-président de la République, Robert Hungley, a tenu à féliciter les diplômés au nom de la République : «Maurice est fière de vous.» Il a poursuivi son discours sur sa définition de ce qu'est vieillir : «Le mot retraite est trompeur. Vous ne vous êtes pas retirés de la vie : vous vous êtes relancés dans une nouvelle aventure.»

Le vice-président a abordé quatre axes dans son message, notamment la santé personnelle, le lien communautaire, la mémoire collective et l'espérance des jeunes. Concernant la santé, il a rappelé un chiffre alarmant : «Le diabète touche près de 20 % de notre population adulte.» Pour y faire face, il a insisté sur un levier prioritaire : l'activité physique.

Parmi les autres priorités, le vice-président a évoqué l'isolement, qu'il a qualifié d'«épidémie silencieuse». Il a décrit l'Université du troisième âge comme une «communauté choisie», un lieu où l'on se lie, où l'on se soutient, où l'on se protège, et a invité les participants à promouvoir cet esprit. Au sujet de la jeunesse, en évoquant les risques et fléaux (détresse psychologique, harcèlement, alcool et drogue), il a tenu à nuancer le regard porté sur les jeunes : «Ce ne sont pas de mauvais jeunes, mais des jeunes qui souffrent.»

Il a également lancé un appel à l'assistance : «Choisissez un jeune dans votre famille ou votre voisinage et engagez-vous à passer du temps de qualité avec lui. Même une heure par semaine. Cela peut sembler peu, mais c'est énorme.» Au-delà de l'accomplissement que représente cette remise de certificats, Robert Hungley a rappelé aux diplômés l'importance de l'approche ludique, à travers une citation de Bernard Shaw : «Nous ne cessons pas de jouer parce que nous vieillissons. Nous vieillissons parce que nous cessons de jouer.»

François Vellas, président de l'Association internationale des universités du troisième âge, Armoogum Parsuramen, président-fondateur de l'Université du troisième âge, et Venise Lieutier-Oodoomansaïb, directrice générale de l'Université du troisième âge, étaient également présents.