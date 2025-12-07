Ile Maurice: Un motocycliste et sa passagère en soins intensifs

7 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy

Deux personnes ont été transportées à l'hôpital dans un état critique après un accident de la route survenu dans la soirée du dimanche 30 novembre, à l'intersection des rues Royal et Sun Yat Sen, à Port-Louis.

Il était environ 22 h 45 lorsque la police est arrivée sur les lieux. Les agents ont découvert une motocyclette Suzuki abandonnée, couchée sur le flanc droit, orientée vers le quartier Renaissance. Le deuxroues a été transporté au poste de police, clé sur contact, pour les besoins de l'enquête.

Plusieurs témoins présents sur place ont été interrogés. Selon les premières informations, le motard, âgé de 32 ans, et sa passagère, âgée de 35 ans, tous deux résidant dans la région de Vallée-des-Prêtres, avaient déjà été transportés à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo par des volontaires avant l'arrivée de la police. Ils ont ensuite été transférés dans une clinique privée à Réduit, où ils ont été admis aux soins intensifs. Un alcootest auquel s'est soumis le conducteur s'est révélé négatif.

L'enquête a connu un tournant le lundi 1eᣴ décembre, après que les éléments du Divisional Crime Intelligence Unit Eastern ont recueilli les données du système Safe City. Ces investigations ont permis d'identifier et d'interpeller à Verdun un jeune homme de 21 ans, conducteur d'un véhicule suspecté d'être impliqué dans l'accident. Le véhicule a été saisi et le suspect conduit au poste de police de Fanfaron pour la poursuite des investigations.

Les circonstances exactes de l'accident, ainsi que la responsabilité éventuelle du suspect, restent à être déterminées.

