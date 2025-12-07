Ile Maurice: Agressée sexuellement après une soirée arrosée en boîte de nuit

Une employée de 27 ans, travaillant dans un hôtel à Tamarin et résidant à Beau-Bassin, a signalé aux autorités avoir été victime d'une agression sexuelle dans la matinée du dimanche 30 novembre. Selon sa déposition, elle aurait fait la connaissance d'une femme via Facebook, il y a cinq ans et les deux seraient devenues très amies. Le vendredi 28 novembre, elles avaient prévu de sortir en discothèque à Quatre-Bornes.

Le samedi 29 novembre, la victime s'est rendue au domicile de son amie à Roche-Bois. Plus tard dans la soirée, elles auraient quitté la maison à bord du véhicule du mari de son amie pour déposer le bébé de celle-ci chez sa grand-mère à Sainte-Croix.

Elles seraient ensuite revenues à Roche-Bois avant de repartir vers une discothèque à 23 heures, conduites par un certain Brian. Le groupe aurait passé la nuit en boîte, consommant notamment des boissons alcoolisées. Vers 5 heures, le dimanche, ils seraient rentrés chez l'amie de la victime à Roche-Bois. Épuisée et en état d'ivresse, la victime se serait endormie sur un lit dans le salon.

Vers 6 heures, elle se rend brutalement compte que le mari de son amie est en train de la violer. Choquée, elle aurait tenté de le repousser, sans succès. L'homme se serait ensuite éloigné pour s'endormir un peu plus loin.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La victime est allée se doucher puis a quitté les lieux. Son amie étant partie récupérer son bébé à Sainte-Croix, elle l'a informée par téléphone avant de se rendre chez sa tante à Vallée-Pitot, puis à son domicile.

L'enquête a été initiée sous la supervision d'un assistant surintendant de police. Le suspect a été arrêté et aurait reconnu les faits. Il a été placé en détention à la cellule policière de Vallée-des-Prêtres. La victime a été admise à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo.