Afrique de l'Est: Le Grand barrage incarne la cohésion et la solidarité renforcées du peuple éthiopien - Bureau de coordination

Addis-Abeba — Le Bureau de coordination du projet du Grand barrage de la Renaissance a réaffirmé que cet ouvrage représente un puissant emblème de l'unité et de la solidarité des nations, nationalités et peuples d'Éthiopie.

Dans un entretien exclusif accordée à l'ENA, Aregawi Berhe, directeur général du Bureau de coordination du GERD, a souligné que la réalisation du barrage n'a été possible que grâce à la détermination collective et aux contributions de tous les Éthiopiens, sans aucune distinction.

Il a rappelé la forte mobilisation populaire à travers diverses initiatives de financement -- achat d'obligations, dons, travaux bénévoles et apports en matières premières.

Des compétitions sportives, notamment la Coupe du Barrage de la Renaissance organisée dans plusieurs régions, ont également joué un rôle majeur, constituant une source essentielle de soutien financier et accélérant considérablement l'avancement du chantier.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Aregawi a précisé que les contributions publiques provenaient de multiples mécanismes, tels que la vente d'obligations, les dons directs en espèces et le système de contribution 8100A. Au total, plus de 24 milliards de birrs ont été mobilisés grâce à l'engagement du public.

Établissant un parallèle historique, il a affirmé que, tout comme les peuples d'Éthiopie avaient remporté la victoire d'Adoua en se rassemblant, ils concrétisent aujourd'hui une nouvelle réussite collective à travers le Grand barrage.

Il a rappelé que la Chambre de la Fédération avait remis au Bureau du projet le trophée du Grand barrage pour soutenir la campagne nationale de mobilisation financière.

Ce trophée sera restitué lors de la 20e Journée des nations, nationalités et peuples, une célébration qui coïncidera avec l'achèvement du projet.

Aregawi a conclu en soulignant que le barrage illustre la capacité du pays à accomplir de grands objectifs de développement lorsque ses citoyens avancent d'un même pas.

Il a appelé à maintenir cet esprit d'unité pour faire progresser les autres priorités nationales, rappelant que les progrès réalisés montrent qu'aucun objectif n'est hors de portée lorsque la cohésion prime.