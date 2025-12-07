Ethiopie: L'aménagement du corridor à Addis-Abeba offre aux associations de nouvelles opportunités de création d'emplois - Associations

Addis-Abeba — Les associations engagées dans la végétalisation, l'embellissement urbain et la production de plants affirment que le projet d'aménagement du corridor d'Addis-Abeba a fortement renforcé leurs capacités et généré de nombreuses possibilités d'emploi pour la population.

Cette initiative a profondément transformé la capitale, avec la création de nouveaux parcs, d'aires de détente et de terre-pleins centraux aménagés, qui améliorent le cadre de vie des habitants comme des visiteurs.

Au-delà de la dimension esthétique, le projet constitue désormais une source de revenus essentielle pour un grand nombre de citoyens.

Des organisations spécialisées dans la fourniture de plants et l'aménagement paysager ont expliqué à ENA que cette initiative leur a permis d'atteindre des résultats remarquables tout en offrant des opportunités professionnelles aux jeunes en quête d'emploi.

Le prêtre Adugna Tgabe, résident et membre de l'association Desta Habtamu et ses amis, a indiqué que le groupe cultive différents types de plants qu'il met ensuite en vente.

Il souligne que leur contribution a permis d'améliorer l'apparence de la ville et d'enrichir son patrimoine vert, tout en générant des emplois temporaires et permanents pour 40 jeunes.

Wubalem Lbassie, directrice générale de l'Association Wubalem et Mohammed, active dans l'embellissement et l'entretien des espaces verts, explique que le projet du corridor lui a ouvert de nouvelles opportunités professionnelles.

Elle raconte qu'elle dépendait auparavant du faible salaire de son mari, alors qu'elle dispose aujourd'hui d'un revenu stable grâce à l'entretien des plantes installées le long des terre-pleins centraux.

Pour sa part, Sebhadin Sultan, directeur du service de déploiement du ministère du Travail et des Compétences d'Addis-Abeba, précise que les actions en cours visent à créer des débouchés pour les jeunes sans emploi.

Selon lui, le projet d'aménagement du corridor, conçu pour faire d'Addis-Abeba une ville plus belle et intelligente, a déjà permis à de nombreux citoyens d'accéder à des emplois précieux.

À l'heure actuelle, près de 560 associations regroupant plus de 5 000 membres participent à des activités d'embellissement urbain et de développement des espaces verts, contribuant ainsi à renforcer l'attrait de la ville.

Sebhadin souligne enfin que ces associations jouent un rôle essentiel dans le développement rapide de la capitale, tout en profitant elles-mêmes des opportunités économiques créées par le projet.